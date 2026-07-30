Говорит, что никого не бил: что известно о втором задержанном за нападение на ученого РАН Никиту Зезина

Аркадий Вагнер стал вторым фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Фото: соцсети

В Екатеринбурге задержан второй участник нападения на ученого РАН Никиту Зезина. По данным «КП-Екатеринбург» речь идет о 39-летнем бизнесмене Аркадии Вагнере. По версии следствия, последний вместе со своим другом и коллегой по бизнесу Александром Реверуком избили двух пожилых мужчин. Речь идет о 67-летнем Никите Зезине и его заместителе 58-летнем Александре Шанине.

Через девять дней после нападения ученый РАН скончался из-за проблем с сердцем. Сейчас следователи пытаются разобраться в том, была ли связь между смертью Никиты Зезина и совершенным на него нападением.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

13 июля в поселке Исток директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин на автомобиле объезжали опытные поля. Там они заметили группу детей 8-10 лет на квадроциклах. О том, как события развивались дальше – сведения разнятся. По версии близких Зезина, квадроциклы застряли, а ученый посадил детей в машину, чтобы вывезти с поля. По дороге позвонил их родителям.

Один из квадроциклов, на котором по полю с горохом ездили дети Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Школьников привезли к зданию института на улице Главной. Туда приехали Реверук и Вагнер. На ученых посыпались удары, что зафиксировала камера наблюдения.

Правда, по версии супруги Александра Реверука, события разворачивались по-другому. Якобы ученые пришли в ярость, увидев школьников на полях с горохом. После этого они гонялись за детьми на УАЗе, в результате чего квадроциклы и застряли. Также, со слов Вагнера, Никита Зезин упрекал родителей в плохом воспитании детей. Еще он утверждал, что ученых никто не бил, якобы их только толкали, однако записи с камер наблюдения эти слова опровергают.

Днем 29 июля СК сообщил о задержании Александра Реверука. К вечеру в ведомстве заявили и о задержании второго фигуранта уголовного дела о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

- Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Согласно открытым данным, Аркадий Вагнер является учредителем ООО «Живой Исток». Фирма была зарегистрирована в Екатеринбурге 9 июля 2020 года. Предприятие занимается сбором и обработкой сточных вод.

Напомним, ранее в разговоре с «КП-Екатеринбург» Аркадий Вагнер подробно изложил свою позицию.

Отметим, что второй фигурант уголовного дела Александр Реверук уже имел судимость по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 118 статьи УК РФ).

В прошлом он работал в ДПС. Во время дежурства Реверук случайно выстрелил из табельного оружия в пах своему коллеге Михаилу. В беседе с «КП-Екатеринбург» пострадавший рассказал, что его два дня откачивали в реанимации. Михаилу пришлось долго восстанавливаться.