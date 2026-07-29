СК опубликовал видео допроса бизнесмена, напавшего на ученого РАН: после избиения тот скончался

На Александра Р. завели уголовное дело. Фото: соцсети

В Екатеринбурге задержали одного из мужчин, напавших на ученого РАН, доктора сельскохозяйственных наук 67-летнего Никиту Зезина. Об этом сообщили в СК.

Напомним, инцидент с нападением на пожилых мужчин произошел 13 июля в поселке Исток. В тот день директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин объезжали опытные поля на автомобиле. Там они заметили группу детей 8-10 лет на квадроциклах, которые застряли. Взрослые посадили школьников в машину и довезли до улицы Главной – чтобы передать родителям.

В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего на ученого РАН Никиту Зезина Видео: СУ СКР по Свердловской области

Однако на парковку приехали разъяренные мужчины на внедорожниках. Они несколько раз ударили ученых. Фрагмент потасовки попал на видео.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

22 июля Никита Зезин скончался в больнице, у него не выдержало сердце.

Огласке эту историю предал депутат Заксобрания региона Вячеслав Вегнер. Вот как он описывал конфликт с родителями детей на квадроциклах:

- Примерно в 18:00 к институту подъехало четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову.

По словам депутата, удары сопровождалось криками и угрозами. Никита Зезин практически потерял сознание, после этого напавшие принялись бить 58-летнего Александра Шанина.

29 июля Следственный комитет сообщил, что 38-летнему жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

- Фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе, чтобы установить точные причины смерти ученого и была ли она связана с произошедшим нападением.

По данным «КП-Екатеринбург», задержанным является бизнесмен Александр Р. В прошлом он являлся сотрудником ДПС, однако был уволен из органов. По версии следствия, он непреднамеренно выстрелил своему напарник в пах из табельного пистолета.