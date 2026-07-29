СК опубликовал видео допроса бизнесмена, напавшего на ученого РАН: после избиения тот скончался

В Екатеринбурге задержали одного из мужчин, напавших на ученого РАН, доктора сельскохозяйственных наук 67-летнего Никиту Зезина. Об этом сообщили в СК.
Напомним, инцидент с нападением на пожилых мужчин произошел 13 июля в поселке Исток. В тот день директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин объезжали опытные поля на автомобиле. Там они заметили группу детей 8-10 лет на квадроциклах, которые застряли. Взрослые посадили школьников в машину и довезли до улицы Главной – чтобы передать родителям.
Видео: СУ СКР по Свердловской области
Однако на парковку приехали разъяренные мужчины на внедорожниках. Они несколько раз ударили ученых. Фрагмент потасовки попал на видео.
22 июля Никита Зезин скончался в больнице, у него не выдержало сердце.
Огласке эту историю предал депутат Заксобрания региона Вячеслав Вегнер. Вот как он описывал конфликт с родителями детей на квадроциклах:
- Примерно в 18:00 к институту подъехало четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову.
По словам депутата, удары сопровождалось криками и угрозами. Никита Зезин практически потерял сознание, после этого напавшие принялись бить 58-летнего Александра Шанина.
29 июля Следственный комитет сообщил, что 38-летнему жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
- Фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе, чтобы установить точные причины смерти ученого и была ли она связана с произошедшим нападением.
По данным «КП-Екатеринбург», задержанным является бизнесмен Александр Р. В прошлом он являлся сотрудником ДПС, однако был уволен из органов. По версии следствия, он непреднамеренно выстрелил своему напарник в пах из табельного пистолета.