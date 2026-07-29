Александр Р. (справа) провел полгода в колонии поселении за выстрел в коллегу. Фото: соцсети

Бывшие коллеги рассказали о 38-летнем Александре Р., который напал на члена-корреспондента РАН 67-летнего Никиту Зезина.

Напомним, Александр отец одного из детей, которые катались 13 июля на квадроциклах на поле гороха, находящемся в ведении исследовательского центра УрО РАН. Юных нарушителей поймали Зезин и его помощник Александр Шанин. А дальше должна была состояться их встреча с родителями. Но она неожиданно переросла в драку. Именно Александр Р. начал наносить удары 67-летнему Никите Зезину. На следующий день обе стороны конфликта написали заявление в полицию. Однако результатов проверки Никита Николаевич не дождался. 22 июля ученый умер из-за проблем с сердцем. Повлиял ли как то на это конфликт, который случился за 9 дней до этого сейчас выясняют следователи.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

Один из квадроциклов, на которых катались дети Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВЫСТРЕЛИЛ В НАПАРНИКА И НЕ ЗАПЛАТИЛ КОМПЕНСАЦИЮ

Александр Р. – житель Октябрьского района Екатеринбурга и местный предприниматель. А в прошлом - он бывший сотрудник МВД, которого уволили после того, как он выстрелил в пах своего товарища.

В июле 2011 года Александр Р. вместе со своим напарником Михаилом был на дежурстве. Тогда оба мужчины служили инспекторами ДПС. Коллеги находились в машине «Хендай-Акцент», которая принадлежала Михаилу.

- У нас оставалось 15 минут до конца дежурства. С Александром мы редко работали вместе, в этот день он подменился с моим напарником. Я сидел на водительском, Александр – на переднем пассажирском. И, видимо, он заскучал, достал табельное оружие (Пистолет Макарова) и начал крутить его в руках, играться. Сам я в этот момент сидел в телефоне и не видел, в каком состоянии находится оружие, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Михаил.

Спустя пару минут раздался выстрел. Напарники начали искать, куда попала пуля:

- А оказалось, что пуля попала в меня. Я даже этого не понял из-за болевого шока, пока не увидел у себя кровь. В больницу меня доставили уже без сознания и с остановленным сердцем. Я пролежал в коме два дня, долго восстанавливался.

До 2011 года Александр служил в МВД. Фото: соцсети

Тогда на Александра завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 118 статьи УК РФ). Об этом сообщал региональный СКР.

- После этого случая я видел Александра один раз, в зале судебных заседаний. Тогда суд назначил ему полгода колонии поселения, уж не знаю, где он отбывал срок. Также он должен был выплатить мне 250 тысяч компенсации, но этих денег я так и не увидел, - говорит Михаил. – Могу сказать, что он, по крайней мере, на момент нашего последнего общения, человек шебутной. Очень несерьезно относился к своей работе.

КОНФЛИКТ С УЧЕНЫМ

Сейчас Александру Р. предъявлено новое обвинение – по статье «Хулиганство» (ч.2 ст. 213 УК РФ). Он был задержан 28 июля в Екатеринбурге. Следствие считает, что он вместе с другом и отцом другого мальчика Аркадием В. (мужчину также опросили, но отпустили - Прим. Ред.) напал на Никиту Зезина и Александра Шанина.

Никита Николаевич после инцидента обратился в полицию, в своем заявлении он писал:

- Один из мужчин, приближаясь ко мне, начал кричать, оскорблять меня и моего заместителя Шанина А.А., нецензурной бранью, мое воспитание не позволяет мне говорить эти слова, они плевали мне в лицо, <…>, при этом один мужчина нанес мне удар правой рукой в область нижней челюсти чуть левее от подбородка, от чего я почувствовал сильную боль и привкус крови во рту. Я пытался прикрыть лицо руками, я не смог увернуться. Я почувствовал множество ударов, точно больше трех в область правой скулы лица, по голове, испытал сильную физическую боль, у меня закружилась голова....

Супруга Александра считает, что ее муж защищал сына Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«КП-Екатеринбург» поговорила с Аркадием В. А также с женой Александра Р. Светланой. Оба придерживаются версии, что отцы защищали своих детей.

- Поле, на которое поехали дети, находится в семи минутах езды от нашего дома. Катались они не в первый раз, поэтому мы им доверяли, - объясняет супруга Александра Р. Светлана. – Но они даже не успели подъехать, как вдруг мужчины на УАЗике начали их гонять. Лично моего сына подрезали, сигналили ему. Ребенок чуть не перевернулся и не улетел в кювет, но в результате застрял в овраге в грязи. Детей силой затолкали в машину, им угрожали, их назвали террористами, сказали, что будут воспитывать палками. Их снимали на телефон, спрашивали, кто вы и где живете. Детей увезли к институту, выставили впятером в ряд на траву и не давали никуда уйти. Сын Аркадия, попросил позвонить отцу.

В любом случае это не оправдывает того, что взрослый мужчина, на глазах у собственного сына, начал распускать руки и кидаться на пожилого человека. В настоящее время следствие ходатайствует об избрании меры пресечения для Александра Р.

Никита Сергеевич скончался на 67 году жизни от сердечного приступа. Фото: соцсети

Сын Никиты Зезина Кирилл в разговоре с «КП-Екатеринбург» сказал, что судмедэксперты выясняют наличие причинно-следственной связи между дракой и смертью отца.

Добавим, что Никита Николаевич Зезин был выдающимся ученым. Более 40 лет он посвятил науке. Благодаря его инициативе на Урале были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы и начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России.

Более того, на следующий день после инцидента, 14 июля, Никите Зезину вручали знак отличия Свердловской области, «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

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