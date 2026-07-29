Супруга Александра Р. заступилась за мужа, которого задержали после нападения на ученого РАН. Фото: соцсети/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жена одного из нападавших на ученого РАН заступилась за мужа. Александра Р. задержали и предъявили ему обвинение по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после конфликта, произошедшего с директором аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никитой Зезиным.

13 июля ученый и его помощник Александр Шанин осматривали семенные поля в поселке Исток, принадлежащие исследовательскому центру. Ученые увидели пятерых детей, катавшихся на трех квадроциклах, забрали нарушителей и связались с их родителями. Но вместо того, чтобы приехать и просто забрать детей, отцы двоих мальчиков вдруг напали на ученых… «КП-Екатеринбург» узнала ее версию.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

«БИЛИ ПО ГОЛОВЕ, ПЛЕВАЛИ В ЛИЦО»

Детей передали родителям на парковке возле здания центра УрО РАН в 17:50. В этот момент там стояли несколько припаркованных машин, но людей практически не было. Поэтому в конфликт никто не вмешался.

На записи с камер, установленных на здании центра, попал момент, когда один из отцов ударяет ученого в челюсть. Позднее в своем заявлении сам Никита Николаевич напишет, двое мужчин начали общение с криков и оскорблений. А далее Александр Р. ударил Зенина.

Ученые привезли детей на парковку возле исследовательского центра Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Нанес мне удар правой рукой в область нижней челюсти чуть левее от подбородка, от чего я почувствовал сильную боль и привкус крови во рту, - писал Никита Зенин в своем заявлении в полицию. – Я пытался прикрыть лицо руками, я не смог увернуться. Я почувствовал множество ударов, точно больше трех в область правой скулы лица, по голове, испытал сильную физическую боль, у меня закружилась голова...».

По словам знакомых семьи Никиты Зезина, отцы юных гонщиков набросились на ученых из-за «профилактической беседы», которую они хотели провести с родителями и детьми.

Через несколкьо дней после нападения Никиты Зезина не стало. Фото: соцсети

- Никакого разговора не было, стали бить без разбора. Как можно было поднять руку на 67-летнего человека?! Он обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои, написал заявление в полицию, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая ученого.

22 июля Никита Зезин умер в больнице от инфаркта. У него остались жена и трое сыновей.

- Для нас он был не просто руководителем, а стержнем, вокруг которого сплачивался коллектив. Его энергия, глубочайшие знания и неиссякаемый оптимизм помогали нам двигаться вперед даже в самые сложные времена, - писали о Никите Николаевиче коллеги. - Благодаря его инициативе и непосредственному участию были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы на Урале, начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России.

Александра Р. (на фото справа) задержали после нападения на Никиту Зезина (слева). Фото: кадр из записи с камеры наблюдения

27 июля Никиту Зезина похоронили. И лишь после завершения траурной церемонии стало известно о драке. Дело приобрело большой резонанс, тогда же в СК возбудили уголовное дело. Сейчас следователи и полиция разбираются, есть ли взаимосвязь между смертью ученого РАН и избиением.

«ГОНЯЛИСЬ ЗА ДЕТЬМИ ПО ВСЕМУ ПОЛЮ»

Жена Александра Реверука, задержанного за избиение ученого, рассказала «свою версию событий

Вечером 28 июля нашли и опросили нападавших мужчин. Одного по имени Аркадий В. - отпустили. Второго - Александр Р., который и наносил удары, задержали - ему будет избрана мера пресечения.

Александру Р. предъявили обвинение за хулиганство. Фото: соцсети

«КП-Екатеринбург» связалась с женой задержанного. Светлана заявила, что ее муж защищал своего сына. Один из вопросов, который был на поверхности, почему родители вообще отпустили маленьких детей в возрасте от 8 до 11 лет кататься на квадроциклах одних.

- Все дети живут в поселке Исток, хорошо знают местность, с родителями всегда на связи. Поле, на которое поехали дети, находится в семи минутах езды от нашего дома. Катались они не в первый раз, поэтому мы им доверяли, - объясняет супруга Александра Р. Светлана. – Но они даже не успели подъехать, как вдруг мужчины на УАЗике начали их гонять. Лично моего сына подрезали, сигналили ему. Ребенок чуть не перевернулся и не улетел в кювет, но в результате застрял в овраге в грязи. Детей силой затолкали в машину, им угрожали, их назвали террористами, сказали, что будут воспитывать палками. Их снимали на телефон, спрашивали, кто вы и где живете. Детей увезли к институту, выставили впятером в ряд на траву и не давали никуда уйти. Сын Аркадия, попросил позвонить отцу. Только тогда трубку взял один из мужчин. По какой причине они сразу не позвонили родителям? Взрослые ведь мужчины!

Супруга Александра Р. считает, что ее муж защищал сына Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По ее словам, за детьми приехал ее муж Александр Р. и его коллега Аркадий В. (мужчины ведут совместный бизнес) на двух машинах.

- Они были в шоке, что взрослые люди так себя повели с детьми. На эмоциях родители перепугались. Когда муж подъехал, первое, что он спросил: «Ты почему моего сына посадил в машину и увез вникуда?» Ему ничего не ответили. Мой муж не отрицает, что бил по лицу. Но никто не валялся после таких «побоев».

На место также приехала супруга второго нападавшего Аркадия В. и вызвала Росгвардию.

- Приехали двое сотрудников с камерами, зафиксировали, что мужчины целые, здоровые. Не было никакой крови, - продолжает супруга задержанного Светлана. - Дети в машине уже находились. Росгвардия уехала. Детей увезли по домам. Потом мы еще несколько часов их не могли успокоить. Родители всех детей обратились в полицию, но была тишина до тех пор, пока не стало известно, что этот мужчина скончался.

По словам Светланы, родители часто отпускали детей кататься на квадроциклах по поселка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Светлана добавила, что новость о смерти Никиты Зезина стала шоком для ее семьи.

- У нас ребенок сидит и плачет, потому что папу забрали неизвестно на какое время. Муж мне сразу сказал: я буду доказывать правду, которая была на самом деле. Потому что на тот момент он защищал своего ребенка, который чуть не перевернулся на квадроцикле из-за этих мужчин, - говорит женщина.

«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в пресс-службу Росгвардии. Ответ ожидается.

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