Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Жена одного из нападавших на ученого РАН заступилась за мужа. Александра Р. задержали и предъявили ему обвинение по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после конфликта, произошедшего с директором аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никитой Зезиным.
13 июля ученый и его помощник Александр Шанин осматривали семенные поля в поселке Исток, принадлежащие исследовательскому центру. Ученые увидели пятерых детей, катавшихся на трех квадроциклах, забрали нарушителей и связались с их родителями. Но вместо того, чтобы приехать и просто забрать детей, отцы двоих мальчиков вдруг напали на ученых… «КП-Екатеринбург» узнала ее версию.
«БИЛИ ПО ГОЛОВЕ, ПЛЕВАЛИ В ЛИЦО»
Детей передали родителям на парковке возле здания центра УрО РАН в 17:50. В этот момент там стояли несколько припаркованных машин, но людей практически не было. Поэтому в конфликт никто не вмешался.
На записи с камер, установленных на здании центра, попал момент, когда один из отцов ударяет ученого в челюсть. Позднее в своем заявлении сам Никита Николаевич напишет, двое мужчин начали общение с криков и оскорблений. А далее Александр Р. ударил Зенина.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
«Нанес мне удар правой рукой в область нижней челюсти чуть левее от подбородка, от чего я почувствовал сильную боль и привкус крови во рту, - писал Никита Зенин в своем заявлении в полицию. – Я пытался прикрыть лицо руками, я не смог увернуться. Я почувствовал множество ударов, точно больше трех в область правой скулы лица, по голове, испытал сильную физическую боль, у меня закружилась голова...».
По словам знакомых семьи Никиты Зезина, отцы юных гонщиков набросились на ученых из-за «профилактической беседы», которую они хотели провести с родителями и детьми.
- Никакого разговора не было, стали бить без разбора. Как можно было поднять руку на 67-летнего человека?! Он обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои, написал заявление в полицию, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая ученого.
22 июля Никита Зезин умер в больнице от инфаркта. У него остались жена и трое сыновей.
- Для нас он был не просто руководителем, а стержнем, вокруг которого сплачивался коллектив. Его энергия, глубочайшие знания и неиссякаемый оптимизм помогали нам двигаться вперед даже в самые сложные времена, - писали о Никите Николаевиче коллеги. - Благодаря его инициативе и непосредственному участию были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы на Урале, начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России.
27 июля Никиту Зезина похоронили. И лишь после завершения траурной церемонии стало известно о драке. Дело приобрело большой резонанс, тогда же в СК возбудили уголовное дело. Сейчас следователи и полиция разбираются, есть ли взаимосвязь между смертью ученого РАН и избиением.
«ГОНЯЛИСЬ ЗА ДЕТЬМИ ПО ВСЕМУ ПОЛЮ»
Вечером 28 июля нашли и опросили нападавших мужчин. Одного по имени Аркадий В. - отпустили. Второго - Александр Р., который и наносил удары, задержали - ему будет избрана мера пресечения.
«КП-Екатеринбург» связалась с женой задержанного. Светлана заявила, что ее муж защищал своего сына. Один из вопросов, который был на поверхности, почему родители вообще отпустили маленьких детей в возрасте от 8 до 11 лет кататься на квадроциклах одних.
- Все дети живут в поселке Исток, хорошо знают местность, с родителями всегда на связи. Поле, на которое поехали дети, находится в семи минутах езды от нашего дома. Катались они не в первый раз, поэтому мы им доверяли, - объясняет супруга Александра Р. Светлана. – Но они даже не успели подъехать, как вдруг мужчины на УАЗике начали их гонять. Лично моего сына подрезали, сигналили ему. Ребенок чуть не перевернулся и не улетел в кювет, но в результате застрял в овраге в грязи. Детей силой затолкали в машину, им угрожали, их назвали террористами, сказали, что будут воспитывать палками. Их снимали на телефон, спрашивали, кто вы и где живете. Детей увезли к институту, выставили впятером в ряд на траву и не давали никуда уйти. Сын Аркадия, попросил позвонить отцу. Только тогда трубку взял один из мужчин. По какой причине они сразу не позвонили родителям? Взрослые ведь мужчины!
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
По ее словам, за детьми приехал ее муж Александр Р. и его коллега Аркадий В. (мужчины ведут совместный бизнес) на двух машинах.
- Они были в шоке, что взрослые люди так себя повели с детьми. На эмоциях родители перепугались. Когда муж подъехал, первое, что он спросил: «Ты почему моего сына посадил в машину и увез вникуда?» Ему ничего не ответили. Мой муж не отрицает, что бил по лицу. Но никто не валялся после таких «побоев».
На место также приехала супруга второго нападавшего Аркадия В. и вызвала Росгвардию.
- Приехали двое сотрудников с камерами, зафиксировали, что мужчины целые, здоровые. Не было никакой крови, - продолжает супруга задержанного Светлана. - Дети в машине уже находились. Росгвардия уехала. Детей увезли по домам. Потом мы еще несколько часов их не могли успокоить. Родители всех детей обратились в полицию, но была тишина до тех пор, пока не стало известно, что этот мужчина скончался.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Светлана добавила, что новость о смерти Никиты Зезина стала шоком для ее семьи.
- У нас ребенок сидит и плачет, потому что папу забрали неизвестно на какое время. Муж мне сразу сказал: я буду доказывать правду, которая была на самом деле. Потому что на тот момент он защищал своего ребенка, который чуть не перевернулся на квадроцикле из-за этих мужчин, - говорит женщина.
«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в пресс-службу Росгвардии. Ответ ожидается.
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