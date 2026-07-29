Никите Зезину было 67 лет. Фото: Соцсети

В Екатеринбурге следователи пытаются разобраться в громком деле.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

22 июля от инфаркта умер Никита Николаевич Зезин. Выдающийся ученый, член-корреспондент РАН и директор Уральского аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. Но лишь после его смерти стало известно, что за 9 дней до этого он был избит. И, как выяснилось родителями детей.

Пятеро ребят в возрасте от 8 до 11 лет 13 июля катались по полям гороха, которые находились в ведении центра. Ученые их поймали. Но в моменте, когда юных нарушителей забирали родители, случился конфликт, который перерос в драку.

Почему маленькие дети одни катались в неположенном месте на квадроциклах? Из-за чего родители детей набросились на пожилых мужчин? Есть ли взаимосвязь между избиением и смертью выдающегося ученого? На эти вопросы сейчас предстоит ответить следователям. «КП-Екатеринбург» собрала полную хронологию событий произошедшего.

ИЗБИЕНИЕ УЧЕНОГО ЗЕЗИНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

Эту историю первым предал огласке депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его словам, 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин совершали объезд опытных полей в поселке Исток (входит в Екатеринбург, – Прим. Ред.).

Там они увидели пятерых ребят 8-10 лет на трех квадроциклах. По словам Вегнера, дети застряли, и взрослые решили вывезти школьников оттуда и передать родителям. Для этого ученые взяли у детей номера телефонов их родителей.

научно-исследовательского центра УрО РАН Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Встретиться договорились у здания института на улице Главной.

– Примерно в 18:00 к институту подъехало четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову, - говорит Вячеслав Вегнер. - Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами. Никита Николаевич, практически, потерял сознание и нелюди принялись бить Александра Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны.

Момент нападения на пожилых мужчин (по данным СК, Зезину было 67 лет, а его заму 58) попал на запись камеры. На кадрах видно, как мужчина в красных штанах щедро раздает удары ученым. Как минимум один прилетел в лицо Никите Зезину. Его заместителя Александра Шанина ударили в лицо не меньше трех раз.

ИЗБИЕНИЕ УЧЕНОГО ЗЕЗИНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ЧТО ИЗВЕСТНО

14 июля обе стороны написали друг на друга заявления в полицию. Никита Зезин из-за избиения, а напавший на него отец детей, по-видимому, из-за того, что школьников силой посадили в машину.

- Я почувствовал множество ударов, точно больше трех в область правой скулы лица, по голове, испытал сильную физическую боль, у меня закружилась голова, - писал в своем заявлении в полицию Никита Зезин.

Парковка, где происходила передача детей родителям. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако результатов проверки ученый не дождался. 22 июля Никита Зезин скончался из-за проблем с сердцем. Пока неизвестно, могло ли недавнее избиение их усугубить.

- Ушел из жизни наш наставник, вдохновитель и друг, человек, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки, - говорили об ученом коллеги. - Для нас он был не просто руководителем, а стержнем, вокруг которого сплачивался коллектив. Его энергия, глубочайшие знания и неиссякаемый оптимизм помогали нам двигаться вперед даже в самые сложные времена.

27 июля депутат Вячеслав Вегнер опубликовал у себя во «Вконтакте» пост, в котором рассказал о ситуации с избиением и последующей смертью ученого РАН. Также он сообщил, что написал заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина с просьбой о тщательном расследовании.

ИЗБИЕНИЕ ЧЛЕНА РАН ЗЕЗИНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ЧТО ИЗВЕСТНО О НАПАДАВШИХ

29 июля в СУ СКР по Свердловской области рассказали, что по факту случившегося завели уголовное дело о хулиганстве. Был задержан 38-летний житель Екатеринбурга. По данным «КП-Екатеринбург», речь идет о бизнесмене Александре Р.

В прошлом он являлся сотрудником ДПС, но в 2011 году был уволен из системы МВД. Этому предшествовало уголовное дело. По версии следствия, Александр Р. непреднамеренно выстрелил своему напарнику в пах из табельного пистолета. Причем перед этим он передернул затвор. На обвиняемого завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст. 118 статьи УК РФ). Какое наказание за свой поступок понес Александр Р. (и понес ли он его вообще), пока неизвестно.

Задержанный Александр Р. Он наносил удары. Фото: Соцсети

ИЗБИЕНИЕ УЧЕНОГО РАН ЗЕЗИНА: ВЕРСИЯ НАПАДАВШИХ

Вместе с Александром Р. силовики доставили на допрос его партнера по бизнесу Аркадия В. Он тоже присутствовал во время потасовки у института. После допроса Аркадия отпустили. Он рассказал «КП-Екатеринбург» свою версию событий:

Вечером 13 июля его 10-летний сын, 7-летняя племянница и их друзья, мальчики 8, 9 и 11 лет попросились у родителей покататься на квадроциклах. Отцом одного из мальчиков был Александр Р.

- Дети у нас всегда под присмотром, у них есть часы с геолокацией. Я им разрешил покататься. Через 30-40 минут после того, как они уехали, мне позвонил Никита Николаевич Зезин, сказал: «Мы вашего сына везем в полицию». Но не объяснял из-за чего, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Аркадий В.

Аркадий и Александр поехали за детьми. По словам бизнесмена, директор института начал высказывать им претензии.

- Говорил, что мы плохие родители, не следим за детьми. При этом претензий к тому, что дети заехали на их территорию, у них не было.

Родители часто отпускали детей кататься на квадроциклах, не смотря на их юный возраст. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аркадий утверждает, что дети были запуганы и в слезах.

- Сказали, что они заехали на поле и собирали горох, вдруг в их сторону поехал белый УАЗик. Они сели на квадроциклы, попытались уехать, но машина стала гоняться за ними по всему полю до тех пор, пока дети не застряли в грязи.

Затем, со слов Аркадия, ученые забрали у детей ключи от квадроциклов и потребовали сесть в УАЗик. Школьники не хотели. Тогда их затолкали туда силой: мальчиков схватили «за шкварник», племянницу за руки. На одного мальчика якобы замахивались палкой.

Аркадий говорит, что его друг Александр Р. спросил у ученых, на каком основании они сажают чужих детей в машину. Не получив ответа, нападавший начал толкать Никиту Зезина. Отметим, на записях с камер наблюдения исследовательского центра видно, что ученых не просто толкают, а наносят им акцентированные удары в лицо, от которых те едва не падают.

Была ли причинно-следственная связь между избиением ученого и тем, что он скончался, сейчас выясняют следователи СК.

Никита Зезин посвятил науке более 40 лет. Благодаря его инициативе на Урале были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы и начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Защищал своего ребенка»: жена одного из нападавших на ученого РАН, заступилась за мужа (Подробнее)

«Детей затолкали в машину и запугали»: один из нападавших на ученого РАН рассказал свою версию событий. Один из нападавших на ученого РАН Зезина назвал причину конфликта (подробнее)

«Странности» в деле гибели ученого РАН: нападавшие написали заявление в полицию. Напавшие на уральского ученого Зезина написали встречное заявление в полицию (подробнее)

Выстрелил напарнику в пах и был уволен из МВД: что известно об одном из нападавших на ученого РАН Никиту Зезина. Мужчине, напавшему на уральского ученого РАН, предъявили обвинение в хулиганстве (подробнее)