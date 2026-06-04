Не заметил трактор на обочине: на Серовском тракте автобус с 17 пассажирами попал в аварию

Водитель микроавтобуса во время обгона не заметил стоящий на обочине трактор и врезался в него. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Днем 3 июня пассажирский автобус врезался в трактор. Авария произошла на 281-м километре Серовского тракта. По предварительной информации, 50-летний водитель микроавтобуса Iveco выполнял рейс по маршруту №640 «Нижний Тагил – Екатеринбург».

Во время обгона водитель не заметил стоящий на обочине трактор «Беларус» и врезался в него. От удара микроавтобус отбросило на обочину.

– Водитель трактора и 17 пассажиров микроавтобуса не пострадали. Медики осмотрели водителя микроавтобуса, оказали ему необходимую помощь, после чего он был отпущен домой, в лечении не нуждается, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Сотрудники ДПС провели освидетельствование, которое показало, что оба водитель трезвы. Мужчина, который управлял микроавтобусом, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения шесть раз. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что 31 мая на 2-м километре Подъезда к Нижним Сергам в ДТП погибли четыре человека: 45-летней Анны Кунщиковой, ее мужа Евгения, а также 26-летнего жениха их дочери Владимира Решетова и 16-летнего племянника. В день трагедии у водителя грузовика лопнуло левое переднее колесо, он не справился с управлением и врезался в Land Rover, в которой ехала семья. Виновника ДТП, как и владельца грузовика, отправили под домашний арест на два месяца.