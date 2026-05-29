Евгений Кулик разбил голову, нырнув в бассейн. Фото: Борис КУДРЯВОВ/соцсети актера

Актера и юмориста Евгения Кулика госпитализировали во время отпуска во Вьетнаме. Шоумен из Екатеринбурга отдыхал с супругой и детьми. 28 мая он нырнул в бассейн и разбил голову.

- Не рассчитал свои силы и жестко въехал. Когда я вынырнул, голова была вся в крови. Такая паника... Я хочу сказать большое спасибо своим друзьям, жене, детям, вьетнамским врачам, что сейчас меня быстро зашьют, и я, надеюсь, буду в порядке, - поделился Евгений Кулик в своих соцсетях.

Шоумена экстренно доставили в местный госпиталь. Врачи сделали ему МРТ и ужаснулись.

- Сказали: «Удивительно, что ты еще можешь разговаривать». Мне будут ставить прививку от столбняка. Я в шоке, - добавил позднее актер.

По словам Евгения, он легко отделался.

Евгению наложили швы и забинтовали голову. Сейчас с ним все в порядке. По словам врачей, он чудом легко отделался.

Напомним, актер Евгений Кулик прославился благодаря скетчам (короткие юмористические ролики, - прим. ред.) в Интернете. Позитивного «пухляша» из Екатеринбурга быстро заметили и стали зазывать в кино. Особую популярность ему принесла роль в фильме «Я худею» (2018) с Александрой Бортич.

В 2021 году Евгений снялся в восьмых «Елках», а уже через год стал сценаристом и одним из продюсеров проекта следующей части новогодней франшизы и устроил в ней настоящий переворот, выгнав Урганта и Светлакова.

