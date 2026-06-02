Ольга ушла из дома 27 мая и не вернулась. Фото: соцсети

В Свердловской области продолжаются поиски 42-летней Ольги Титяненко. Женщина пропала днем 27 мая в Каменске-Уральском. Ранее муж свердловчанки - Алексей рассказывал «КП-Екатеринбург», что Ольга ушла из дома без телефона, денег и документов. У супругов есть двое детей - 17-летний сын и 10-летняя дочь.

- 27 мая мы вместе пообедали, я лег спать. А когда проснулся, Оли уже не было дома. Я обзвонил всех знакомых, никто про нее ничего не знает. Сразу обратился в полицию, - рассказывал «КП-Екатеринбург» муж пропавшей. - По камерам удалось отследить, что она ушла в сторону леса.

Поисками Ольги занимаются сотрудники МО МВД России «Каменск-Уральский» и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В первые сутки после поступления заявки добровольцы прошли более 150 километров в городе и природной среде. Однако Ольга так и не была найдена.

- На задачи выходило более 10 поисковых групп. Запущены механизмы для получения свидетельств о местонахождении потерявшейся женщины, - отмечали волонтеры.

27 мая Ольга выглядела так. Фото: полиция Каменск-Уральского

«ЖИВА, НО СОСТОЯНИЕ КРИТИЧЕСКОЕ»

Недавно близкие Ольги обратились за помощью к эзотерикам. Большая часть медиумов уверена, что женщина жива, но находится в тяжелом состоянии здоровья.

- Жива, но состояние критическое. Тот случай, когда человек находится буквально под ногами у всех, но его не видят. Она потеряла сознание или возможность позвать на помощь в момент, когда находилась в близости от ямы, густых зарослей у воды или технического люка;

Знакомые Ольги говорят, что она добрый и светлый человек. Фото: соцсети

- Находится не одна, а с мужчиной. Есть риск для ее жизни от самого спутника, аварии или дезориентации. Скрывается осознанно. Мужчины любят ее, она очень яркая личность. Также здесь можно применить такое выражение, как «бесы попутали». Полнолуние могло спровоцировать эмоциональное состояние у женщины;

- Могу предположить, Ольге захотелось вернуться в место привязки (где она раньше жила, работала), однако физически такого места больше не существует. Ольга разбита морально. Со временем дальше уходит от дома.

- «Ищете ее в месте, где есть вода, церковь и жилые дома»; «Ольга жива, рядом находится много людей, место – храм». «Жива, но может находиться в медицинских учреждениях», - пишут эзотерики.

КОНКРЕТНО

Ориентировка на женщину. Фото: "ЛизаАлерт"

В день пропажи Ольга была одета в синий сарафан и оранжевые сандалии. Пропавшая нормального телосложения и ростом 160 сантиметров. У нее голубые глаза и светлые волосы. Также у Ольги есть тату на левой руке в виде птиц - около 5 штук на предплечье.

- Каменской полицией ведутся поиски пропавшей без вести Ольги Сергеевны Титяненко. Последний раз женщину видели 27 мая в районе улицы Карла Маркса. Если вы видели гражданку сообщите в полицию по телефонам: 8 (343) 932-23-15 или 102, - ранее сообщали в полиции Каменска-Уральского.

