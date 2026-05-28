В Свердловской области вторые сутки ищут 42-летнюю Ольгу Титяненко. Женщина исчезла днем 27 мая в Каменске-Уральском. Ее поисками занимаются волонтеры «ЛизыАлерт», а также сотрудники полиции.

- 27 мая мы вместе пообедали, я лег спать. А когда проснулся, Оли уже не было дома. Она оставила все документы, телефон и деньги, ушла в сторону леса. Жена не написала даже записки! Я обзвонил всех знакомых, никто про нее ничего не знает. Сразу обратился в полицию, - рассказал «КП-Екатеринбург» муж пропавшей - Алексей. - У Оли есть сын от первого брака, которому 17 лет, а у меня - 10-летняя дочка. Детям жена ничего не сказала.

Знакомые Ольги описывают ее как жизнерадостного и отзывчивого человека. Также они отмечают, что у женщины есть проблемы со здоровьем. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт», в городе был развернут штаб. Поиски велись всю ночь, однако Ольгу так и не нашли.

- Добровольцами отряда выполнено более 10 задач, пройдено более 150 км в городе и природной среде. В поисках участвовало более 20 человек. На задачи выходило более 10 поисковых групп. Запущены механизмы для получения свидетельств о местонахождении потерявшейся женщины, - отметили в поисково-спасательном отряде.

КОНКРЕТНО

В день пропажи Ольга была одета в синий сарафан и оранжевые сандалии. Пропавшая нормального телосложения и ростом 160 сантиметров. У нее голубые глаза и светлые волосы. Также у Ольги есть тату на левой руке в виде птиц - около 5 штук на предплечье.

- Каменской полицией ведутся поиски пропавшей без вести Ольги Сергеевны Титяненко. Последний раз женщину видели 27 мая в районе улицы Карла Маркса. Если вы видели, гражданку сообщите в полицию по телефонам: 8 (343) 932-23-15 или 102, - сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».

