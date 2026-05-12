Молодой человек ушел из дома 30 апреля. Фото: "ЛизаАлерт"/ Ольга Юшкова "КП"

В Екатеринбурге продолжаются поиски 19-летнего Егора Сысолятина. Напомним, молодой человек исчез две недели назад: утром 30 апреля он вышел из дома и не сказал своим близким, куда направляется.Поисками парня занимаются волонтеры поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв», а также сотрудники отдела полиции №5.

- Более близким друзьям он оставил прощальные письма. Хотя все, кто его знают, говорят, что Егор не способен на такое: он очень активный, добрый и отзывчивый человек, - рассказывали знакомые молодого человека.

Поиски проходят в СНТ "Визовец-5". Фото: телеграм-канал "Дневник добровольца"

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт», в день пропажи Егор попал на запись уличной камеры.

- За время поиска удалось установить, что 30 апреля, с 10 утра, он находился в районе СНТ «Визовец-5». Там пропавший был до 1 мая, пока точное время неизвестно. В выходные здесь работали поисковики. К сожалению, найти дополнительную информацию пока не удалось, - сообщили в поиском отряде.

Ориентировка на Егора. Фото: СРОО ДПСО "Прорыв"

Согласно ориентировке, Егор ростом 185 сантиметров, нормального телосложения. У него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. В день пропажи молодой человек был одет в черно-оранжевую куртку, темно-серые спортивные штаны и черные кроссовки.

- Если кто-то проезжал мимо СНТ в это время и мог видеть Егора Сысолятина, очень просим позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Может быть, у кого-то сохранились записи видеорегистраторов за этот период или кто-то подвозил молодого человека. Важная любая информация, - отметили в поисковом отряде.

Мы обратились за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ будет добавлен, как только поступит.

