Егор исчез 29 апреля.

В Екатеринбурге шестые сутки ищут 19-летнего Егора Сысолятина. Поисками молодого человека занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники отдела полиции №5. Молодой человек ушел из дома 29 апреля. Егор жил вместе со своей возлюбленной.

- Никто из его знакомых и родственников не знает о местоположении Егора. Более близким друзьям он оставил прощальные письма. Хотя все, кто его знают, говорят, что Егор не способен на такое: он очень активный, добрый и отзывчивый человек, - рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые молодого человека. - Сейчас к поискам подключились много людей. Мы очень надеемся, что он жив и здоров.

Ориентировка на молодого человека.

Согласно ориентировке, Егор ростом 185 сантиметров, нормального телосложения. У него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. В день пропажи молодой человек был одет в черно-оранжевую куртку, темно-серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения молодого человека, сообщите об этом инфоргу поисков Дарье: 8 (922) 142-33-71. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или позвонить на единый номер 112.

Мы обратились за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ будет добавлен, как только поступит.

