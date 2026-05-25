Инцидент произошел 5 мая в в СНТ «СУМЗ-3». Фото: МО МВД "Ревдинский"/ телеграм-канал "Ревда-Инфо"

В Свердловской области возбудили уголовное дело на молодого человека, который поджег садовый домик своей мамы. Напомним, инцидент произошел 5 мая в Ревде. Павел К. поссорился с родителями и решил отомстить: взял газовую горелку, розжиг и развел пламя в домике. Огонь разошелся на 248 квадратных метров, а также уничтожил постройки соседей.

Павел поджег домик с помощью газовой горелки. Фото: Фото: Андрей Козырин - телеграм-канал "Ревда-Инфо"

Видео: МО МВД России "Ревдинский" Уралец из-за ссоры с родителями поджег их садовый дом

- На место выехала бригада в составе 15 человек и 5 единиц спецтехники. Локализовать огонь удалось в 22:21, а в 23:46 – потушить пожар. После ликвидации огня начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились в 1:20, - ранее сообщали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МО МВД «Ревдинский», на Павла возбудили уголовное дело по второй части 167 статьи УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганский побуждений). По данной статье уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в полиции Ревды.

Огонь уничтожил два домика и баню. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Отметим, что молодого человека задержали и опросили на следующий день после поджога. В отделе полиции Павел уточнил, что понимает противоправный характер своих действий. Тогда на ревдинца завели административный протокол по второй части статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), а 6 мая Ревдинский городской суд отправил его под административный арест на 5 суток. Наказание было связано с тем, что Павел нецензурно выражался на улице.