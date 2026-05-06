В Ревде крупный пожар уничтожил два садовых дома и баню

В Ревде вечером 5 мая 2026 года произошел крупный пожар в садовом товариществе. Огонь охватил порядка 248 квадратных метров и уничтожил два дома и баню. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:32.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Ревда, садовое товарищество. На площади 248 квадратных метров сгорели два садовых дома, баня и надворные постройки, поврежден садовый дом, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 15 человек и 5 единиц спецтехники. Локализовать огонь им удалось в 22:21, а в 23:46 – потушить возгорание. О причинах пожара не сообщается. После ликвидации огня начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились в 1:20 6 мая.