Фото: МО МВД "Ревдинский"/ телеграм-канал "Ревда-Инфо"

В Ревде (Свердловская область) сильный пожар уничтожил два садовых дома и баню. Инцидент произошел поздно вечером 5 мая в СНТ «СУМЗ-3». По данным ГУ МЧС по Свердловской области, пламя разошлось на 248 квадратных метров.

- На место выехала бригада в составе 15 человек и 5 единиц спецтехники. Локализовать огонь удалось в 22:21, а в 23:46 – потушить пожар. После ликвидации огня начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились в 1:20, - ранее сообщали в МЧС.

Уралец из-за ссоры с родителями поджег их садовый дом

Как оказалось, пожар вспыхнул из-за местного жителя. Сотрудники МО МВД «Ревдинский» задержали и опросили поджигателя. Молодой человек по имени Павел в этот день поссорился со своими родителями. Он решил отомстить и поджег садовый домик, который принадлежит его маме.

Пожар произошел вечером 5 мая. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Поджог был совершен с использованием газовой горелки и жидкости для розжига, которые он нашел в садовом строении. Убедившись в устойчивости пламени, гражданин покинул горящий дом, - сообщили в полиции.

На Павла завели административный протокол по второй части статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе судов Свердловской области, 6 мая молодого человека отправили под административный арест на пять суток. Наказание связано с тем, что задержанный ругался матом на улице.

Пламя уничтожило два садовых домика и баню. Фото: Андрей Козырин - телеграм-канал "Ревда-Инфо"

- На улице я ругался, плохо себя вел, был пьяный. И не согласился пройти с представителем полиции по его просьбе, - сказал Павел во отделе МВД.

Молодой человек также уточнил, что понимает противоправный характер своих действий.

