В Екатеринбурге под колесами фургона погиб байкер

22 мая вечером произошла авария в окрестностях Академического. В районе улицы Академика Вонсовского байкер столкнулся с грузовиком. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал читатель.

Судя по кадрам, которые имеются в распоряжении «КП-Екатеринбург», мотоциклист влетел в фургон. В то же время машина разворачивалась на дороге.

- Мужчина погиб на месте автокатастрофы. Известно, что его звали Сергей, - рассказал читатель.

На месте аварии оставался байк ярко-зеленого цвета.

Госавтоинспекция Екатеринбурга прокомментирует дорожный инцидент позже. Обстоятельства произошедшей аварии и подробности устанавливаются.

Напомним, что в Екатеринбурге 19 мая в ДТП погибла мотоциклистка Наталья Шевнина. Она влетела в кроссовер Toyota, которым управлял адвокат Илья Кочетов. Супруг Натальи Шевниной с 2024 года находится под стражей. Андрею Шевнину вменяют убийство и изнасилование двух девочек.