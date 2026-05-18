Исполнительница стала известна благодаря песне "Наследство", записанной с рэпером Icegergert. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Стали известны хэдлайнеры хип-хоп сцены на «Ночь музыки»-2026. Ежегодный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 19 июня. Главными хейдлайнерами площадки возле ДИВСа (ул. Олимпийская набережная, 3) станут группа «ЛАУД» и исполнительница SKY RAE.

- СКАЙ РЭЙ - яркая представительница современной урбан сцены, известная своими смелыми текстами и харизматичным стилем. Ее музыка сочетает элементы хип хопа и R&B, а выступления отличаются энергией и провокационностью, - уточнили организаторы Ural Music Night.

Отметим, что в 2025 году ее песня «Наследство», записанная совместно с рэпером Icegergert, стала хитом. Гости хип-хоп сцены смогут услышать группу «ЛАУД» - электронный проект из Уфы. За время своей карьеры они успели посотрудничать с такими музыкантами, как Boulevard Depo, Антоха МС, GONE.Fludd, Thomas Mraz, SALUKI, CREAM SODA и другими.

Группа "ЛАУД" выступит на сцене возле ДИВСа. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

- Также на хип-хоп сцене выступят: I-RON; ARTUREZ; Пороксердца; Сергей Черня; Коля Холдап; TrankWill; Интакто; KHUDEZY; Рanacea; GRAMM PLASTINOK; Lex Starr, - уточнили организаторы.

Масштабный музыкальный фестиваль проходит в Екатеринбурге в 12 раз. Участие в нем примут более 3000 исполнителей разных жанров. Среди них будут как и знаменитые артисты, так и начинающие исполнители. Завершится фестиваль традиционной акцией «Светает», хэдлайнером которой стала группа рок-группа «Чайф».

Также в день фестиваля горожане смогут услышать Сергея Бобунца - лидера «Смысловых галлюцинаций», певицу Юлию Савичеву, группу «Пицца» и многих других музыкантов.