Юлия Савичева даст концерт в Екатеринбурге

Стало известно имя еще одного хедлайнера «Ночь музыки»-2026. Для гостей бесплатного фестиваля выступит певица Юлия Савичева. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе «Уральской ночи музыки». Артистка даст концерт на сцене в Историческом сквере.

Юлия Савичева прославилась после участия в проекте «Фабрика звезд – 2». В 2004 году она представляла Россию на «Евровидении» с песней Believe Me. Сейчас каждый знает хиты певицы. Среди них такие как «Высоко», «Если в сердце живет любовь», «Прости за любовь», «Юность», «Осторожно» и многие другие.

- Также на сцене выступят Левицкая, ВЕТРЫ (ex-Белый лис), VANYN (ВАНИН), Kris Tina (Кристина Корнелюк), Kamilla Robertovna (Камилла Робертовна), КАТЯ РИКЕДА, GRANT (ГРАНТ), elcapitan! (элькапитан!), - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Ранее команда «Уральской ночи музыки» объявляла еще одного хедлайнера, который выступит на этой сцене. Им стала группа NLO.

Также бесплатно для горожан и гостей Екатеринбурга в Историческом сквере выступит группа «Пицца». Группа существует уже 16 лет, но особенно прославилась благодаря хитам «Оружие», «Пускай», «Романс» и «Фары», которые стали саундтреками к сериалу «Молодежка».

Масштабный фестиваль состоится в Екатеринбурге уже в 12-й раз и пройдет 19 июня. В нем примут участие более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Среди них будут как знаменитые исполнители, так и начинающие артисты.

На акции «Светает», которая по традиции завершает фестиваль, выступит группа «Чайф». Артисты исполнят свои легендарные хиты, а также главную песню «Ночи музыки» - «Луч солнца золотого».

