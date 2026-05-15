Сергей Бобунец стал хедлайнером рок-сцены на «Ночи музыки»-2026

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Названы новые хедлайнеры рок-сцены на «Ночи музыки»-2026. Площадка будет расположена на «Екатеринбург Арене». Главным хедлайнером этой площадки стал лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец.
- Певец готовит для зрителей масштабный шоу-момент прямо во время выступления, - рассказали организаторы фестиваля.
Сергей Бобунец исполнит главные хиты «Вечно молодой», «Розовые очки», «Зачем топтать мою любовь», «За звезду полжизни» и многие другие.
Также на рок-сцене выступят группа «Аня из Питера» (атмосферный коллектив, работающий в жанрах русского рока и инди-поп), ню-метал команда из Санкт-Петербурга «Племя», московская инди рок-группа «Рейс22» и другие музыканты.
Фестиваль пройдет 19 июня. Главным хедлайнером на сцене у Капсулы времени стали Юлия Савичева и группа «Пицца». На акции «Светает» выступил рок-группа «Чайф». Музыканты исполнят свои хиты, а также гимн фестиваля «Луч солнца золотого».
Напомним, Сергей Бобунец также выступит на мотокультуры, музыки и спорта «Движение» 5 июня.
