Сергей Бобунец стал хедлайнером рок-сцены на «Ночи музыки»-2026

Певец подготовил для зрителей сюрприз Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Названы новые хедлайнеры рок-сцены на «Ночи музыки»-2026. Площадка будет расположена на «Екатеринбург Арене». Главным хедлайнером этой площадки стал лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец.

- Певец готовит для зрителей масштабный шоу-момент прямо во время выступления, - рассказали организаторы фестиваля.

Сергей Бобунец исполнит главные хиты «Вечно молодой», «Розовые очки», «Зачем топтать мою любовь», «За звезду полжизни» и многие другие.

Также на рок-сцене выступят группа «Аня из Питера» (атмосферный коллектив, работающий в жанрах русского рока и инди-поп), ню-метал команда из Санкт-Петербурга «Племя», московская инди рок-группа «Рейс22» и другие музыканты.

Фестиваль пройдет 19 июня. Главным хедлайнером на сцене у Капсулы времени стали Юлия Савичева и группа «Пицца». На акции «Светает» выступил рок-группа «Чайф». Музыканты исполнят свои хиты, а также гимн фестиваля «Луч солнца золотого».

Напомним, Сергей Бобунец также выступит на мотокультуры, музыки и спорта «Движение» 5 июня.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru