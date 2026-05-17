Алексей и его партнерша Камилла исполнили воздушный номер "Письмо". Фото: Росгосцирк в МАКС

Юный гимнаст из города Заречный Леша Шаньшаров поразил всех на IV инклюзивном фестивале циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей». 17-летний спортсмен выступил на арене Сочинского государственного цирка.

Три года назад с Алексеем произошел несчастный случай. 4 апреля он репетировал свой акробатический номер «Гимнаст на ремнях». На одних руках ученик цирковой студии «Арена» поднимался по двум ремням, делая перевороты. Во время спуска ремни внезапно оборвались. Мальчик стремительно упал головой вниз.

Видео: Росгосцирк в МАКС Гимнасты из Заречного Алексей и Камилла покорили жюри на фестивале в Сочи

Юношу увезли на машине скорой помощи. Позже Алексей перенес несколько операций. Позади у гимнаста огромная работа. Только спустя несколько месяцев после трагедии он начал самостоятельно вставать, об этом рассказывала его мама.

Но цирк все еще оставался важнейшей частью его жизни, и тяжелые травмы не сломили его дух. Алексей продолжил тренировки, а в ноябре 2023 года он вышел на манеж родного Заречного в инвалидной коляске.

– За Лешу переживал весь коллектив. Леша – звезда, он герой! Когда после всех травм он вышел на сцену, мы все встали со слезами на глазах. Они с партнершей приготовили потрясающий номер, я бы сказал, новеллу, – рассказывал тогда «КП-Екатеринбург» бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский.

И вот, в мае 2026 года 17-летний Леша совершил настоящее чудо. Он вышел на сцену цирка в Сочи вместе со своей неизменной партнершей Камиллой Базгановой. Пара выступала вместе до ЧП, все это время девушка поддерживала своего партнера, как и все ученики и тренеры в студии «Арена». Пара показала воздушный номер «Письмо».

По задумке, партнерша Алексея пишет ему трогательное письмо о том, что она его ждет, сильно скучает и верит: когда-нибудь они вместе совершат тот самый победный полет. В этот момент на сцену вышел Алексей со словами «Я здесь, я рядом». Затем гимнасты закружились в воздухе так, словно акробату вовсе не пришлось восстанавливаться после травм. Зрители кричали «Браво!» и аплодировали стоя.

Как сообщили в пресс-службе Росгосцирка, номер «Письмо» принес Алексею и Камилле звание лауреатов фестиваля в номинации «За смелость и высоту достижений».

