«Канат мог износиться»: в полиции рассказали, из-за чего школьник мог сорваться с 3-метровой высоты в цирковой студии Заречного

У пострадавшего мальчика тяжелые травмы головы и позвоночника. Архив
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во вторник, 4 апреля, в Заречном произошло ЧП. В местной цирковой студии, которая работает при городском доме культуры, пострадал 14-летний ученик. По данным прокуратуры, он выполнял номер «гимнасты на ремнях» и сорвался с 3-метровой высоты.
- При выполнении номера оборвался металлический трос, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. – Несовершеннолетний получил тяжелые травмы головы и позвоночника.
Также ситуацией заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего» (ч.2 ст. 238 УК РФ).
- Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 6 лет лишения свободы, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области. - После получения подростком травм, он был госпитализирован в больницу для оказания ему необходимой медпомощи.
Добавим, что сразу после случившегося в цирковую студию приезжали эксперт-криминалист и следственно-оперативная группа полиции. По одной из версий, ребенок мог сорваться из-за изношенности каната под потолком.
- Мальчик, получивший травмы, из благополучной семьи, его мама работает в этом же учреждении, но сейчас находится в отпуске, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Представители МВД выясняют, кто конкретно из должностных лиц отвечает за соблюдение мер безопасности в данном объединении, когда в последний раз осуществлялся осмотр инвентаря.
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