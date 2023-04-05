«Канат мог износиться»: в полиции рассказали, из-за чего школьник мог сорваться с 3-метровой высоты в цирковой студии Заречного

У пострадавшего мальчика тяжелые травмы головы и позвоночника. Архив Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 4 апреля, в Заречном произошло ЧП. В местной цирковой студии, которая работает при городском доме культуры, пострадал 14-летний ученик. По данным прокуратуры, он выполнял номер «гимнасты на ремнях» и сорвался с 3-метровой высоты.

- При выполнении номера оборвался металлический трос, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. – Несовершеннолетний получил тяжелые травмы головы и позвоночника.

Также ситуацией заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего» (ч.2 ст. 238 УК РФ).

- Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 6 лет лишения свободы, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области. - После получения подростком травм, он был госпитализирован в больницу для оказания ему необходимой медпомощи.

Добавим, что сразу после случившегося в цирковую студию приезжали эксперт-криминалист и следственно-оперативная группа полиции. По одной из версий, ребенок мог сорваться из-за изношенности каната под потолком.

- Мальчик, получивший травмы, из благополучной семьи, его мама работает в этом же учреждении, но сейчас находится в отпуске, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Представители МВД выясняют, кто конкретно из должностных лиц отвечает за соблюдение мер безопасности в данном объединении, когда в последний раз осуществлялся осмотр инвентаря.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru