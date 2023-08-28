«Леша начал вставать»: мама гимнаста из Заречного, который сорвался с трехметровой высоты, рассказала о его состоянии

14-летний гимнаст начал вставать самостоятельно после травм. Фото: Виктория Шаньшарова во "Вконтакте"

Юный гимнаст из Заречного, который в апреле во время репетиции циркового номера сорвался с трехметровой высоты, постепенно восстанавливается.

14-летний подросток, как сообщали в прокуратуре, выполнял номер «гимнасты на ремнях» в местном Дворце культуры, но все закончилось серьезными травмами головы и позвоночника.

На одних руках ученик цирковой студии «Арена» поднимался по двум канатам, делая перевороты. Во время спуска тросы внезапно оборвались. Стремительное падение мальчика головой вниз попало на запись с камеры видеонаблюдения, которая шокировала публику в социальных сетях.

Гимнаста увезли на скорой, а затем перевели в детскую больницу Екатеринбурга. Пока в жутком ЧП разбирались в прокуратуре, Следственном комитете и полиции, мальчик пережил несколько операций.

На днях Алексею была сделана еще одна операция в ДГКБ №9 – краниопластика (хирургическая операция по устранению дефектов черепа, вызванных предыдущими травмами или операциями. - Прим. ред.), рассказывает мама травмированного гимнаста.

- Мы потихонечку движемся вперед. Появились движения во всех руках и ногах, началось освоение первых звуков и слов, Леша начал вставать с поддержкой, - пишет мама подростка Виктория на своей странице во «Вконтакте».

Сейчас мальчик уехал в одну из лучших, как пишет его мама, клиник по восстановлению после травм. Курс реабилитации был оплачен за счет средств, сбор которых объявили в июле.

- В течение месяца с ним будут активно заниматься инструкторы ЛФК, психологи, логопед, травматолог, невролог и другие профильные специалисты. Благодарим всех, кто поучаствовал в сборе, всех, кто сочувствовал, молился и переживал. Мы продолжаем работать над тем, чтобы вернуть Лешу к полноценной жизни. Ждите от нас новых весточек! – заключила Виктория.

В апреле региональный Минздрав сообщал, что состояние гимнаста оценивается как стабильно-тяжелое. В полиции предполагали, что ЧП могло случиться из-за изношенных тросов. При этом мальчик выполнял трюк без страховки, а на полу не лежал спортивный мат.

Позднее в «Росгосцирке» объяснили, что трюк, который репетировал гимнаст, страховки не предполагает, как и маты. Все дело в том, что в номере нет отрывных трюков и номер исполняется в «каче», а страховка обеспечивается за счет «удавок», которые крепятся к запястью артиста и к страховочному тросу.

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