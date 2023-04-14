В «Росгосцирке» объяснили, почему под 14-летним гимнастом, упавшим в Заречном, не было матов

По ситуации с травмированием ребенка следователи возбудили уголовное дело Фото: соцсети

На прошлой неделе социальные сети облетело шокирующее видео, сделанное в Заречном. На нем видно, как 14-летний ученик цирковой студии «Арена» получил серьезную травму. По предварительной информации, мальчик на сцене местного дворца культуры участвовал в репетиции концерта, посвященного 45-летнему юбилею цирковой студии. Он должен был состояться на следующий день.

Используя лишь силу рук, школьник поднимался на высоту в несколько метров по двум ремням, свисавшим с потолка. Это упражнение называется «гимнасты на ремнях». Внезапно тросы оборвались, и мальчик упал на пол сцены головой вниз. Его увезли в больницу на скорой, а на следующий день перевели в детскую больницу Екатеринбурга. В ситуации теперь разбираются сотрудники прокуратуры, полиции и Следственного комитета России.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего», - сообщали в СУ СКР по Свердловской области. – По данным следствия, инцидент произошел во время выполнения одного из цирковых номеров в результате возникших неполадок в оборудовании.

Между тем в социальных сетях пользователи после просмотра видео часто задавались вопросом, почему на сцене под гимнастом во время исполнения номера не было матов, которые могли бы смягчить падение, а также могли ли быть у него хоть какие-нибудь страховочные тросы? «Комсомольская правда» поинтересовалась этим у руководства «Росгосцирка». Его сотрудники объяснили ситуацию.

После падения ребенка увезли на скорой помощи Фото: Ural Mash

- Данный вид воздушного номера (гимнасты на ремнях) не предусматривает использования мата, т.к. в номере нет отрывных трюков, и номер исполняется в «каче», - сообщили «КП-Екатеринбург» в ответе из «Росгосцирка» за подписью начальника отдела по связям с общественностью Татьяны Соломиной. - Согласно требованиям охраны труда, предъявляемым к организации и проведению цирковых представлений, страховка исполнителя обеспечивалась за счет заплета материала стропы вокруг рук. При исполнении гимнастического номера артист был оснащен страховкой с использованием страховочных петель («удавок»), которые крепятся к запястью артиста и к страховочному тросу.

Посмотрев видео с падением мальчика, разошедшееся по социальным сетям, специалисты «Росгосцирка» сделали предварительный вывод о том, что правила по охране труда при выполнении воздушного номера нарушены не были. Правда, в «Росгосцирке» отмечают, что одного лишь видео недостаточно, например, чтобы сделать вывод о высоте, на которой выполнялся номер.

- Данное происшествие предположительно классифицируется специалистами ФКП «Росгосцирк», как «форс-мажор», вызванный дефектом подвесного элемента (троса), - уточняется в ответе из «Росгосцирка». - Природу возникновения данного дефекта страховочного оборудования и степень износа конструкций изучит специальная комиссия.

В организации также отметили, что лишь после окончания технологической экспертизы, которая находится на контроле у Следственного комитета России, компетентные специалисты «Росгосцирка» смогут официально прокомментировать ситуацию.

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