Появилось видео, как в Заречном 14-летний гимнаст упал с 3-метровой высоты

Мальчик сорвался во время репетиции Фото: кадр с видео t.me/ENews112

В Заречном врачи продолжают бороться за жизнь 14-летнего гимнаста из цирковой студии. Мальчик упал с трехметровой высоты, когда выполнял номер «гимнасты на ремнях». В Следственном комитете России после случившегося возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к тяжкому вреду здоровья (ч.2, ст. 238 УК РФ).

- По данным следствия, инцидент произошел во время выполнения одного из цирковых номеров в результате возникших неполадок в оборудовании, задействованном в данном номере, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - После получения подростком травм, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшего, он был госпитализирован в больницу для оказания ему необходимой медпомощи.

Тем временем, в социальных сетях появилось видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент падения мальчика. Судя по видео, все произошло во время репетиции на сцене. Юный гимнаст, используя только силу рук, поднимался по двум тросам на большую высоту. В тот момент, когда он стал спускаться, делая перевороты, один из тросов оборвался и ребенок упал на твердый пол задней частью головы и шеи. После этого к нему на помощь бросились взрослые люди, стоявшие рядом. Мальчик уже не вставал.

Как объяснили в Министерстве здравоохранения Свердловской области, рано утром в 06.00 мальчика прооперировали в медсанчасти Заречного.

- Ребенок был прооперирован специалистами комплексной бригады Территориального центра медицины катастроф Свердловской области в составе врача-анестезиолога и детского хирурга, - прокомментировали в Министерстве здравоохранения Свердловской области. – Сейчас его состояние стабилизируют. Перевод в Екатеринбург планируется завтра, если позволит состояние пациента.

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