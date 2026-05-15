Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В середине мая в Екатеринбурге наступила настоящая летняя погода. 15 мая температура воздуха прогрелась до +28 градусов. В ближайшие дни, до 20 мая, она будет только повышаться: на следующей неделе столбики термометра достигнут отметки в +31 градус. Синоптики отмечают, что норма превышена на 7 градусов.
- На территорию Свердловской области продолжает поступать теплая воздушная масса. Над южной половиной области располагается более тропический воздух по сравнению с севером региона, - написал в своем telegram-канале синоптик Алексей Пулин.
Смотрим, как екатеринбуржцы справляются с жарой.
Излюбленное место горожан - это Верх-Исетский пруд. Возле него можно встретить людей, которые загорают, рыбачат, читают книги, купаются и просто наслаждаются солнцем.
В воду заходят и домашние питомцы, видимо, чтобы охладиться.
Также сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области разослали жителям сообщения об аномально жаркой погоде. Свердловчанам советуют в такие дни оставаться дома, пить больше воды, не оставлять на долгое время животных и детей в машинах.
Отметим, что с 20 мая температура воздуха начнет снижаться. После аномальной жары в Свердловскую область придут дожди.
