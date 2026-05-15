В Екатеринбург после аномальной жары придут дожди

В Екатеринбурге после аномальной жары до +31 градуса ожидаются дожди. Согласно прогнозам, они придут в уральскую столицу 20 мая 2026 года. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Полярный фронт, разделяющий две воздушные массы, расположится над центральными районами области. Благодаря присутствию антициклона, фронт слабо выражен. Но все же на фронте прогнозируется не только облачность, но и развитие конвективных явлений, - рассказал синоптик.

Вплоть до 19 мая погода в уральской столице ожидается солнечной. Столбики термометров будут показывать до +31 градуса. Затем, со среды 20 мая, начнутся дожди. Они продлятся как минимум до пятницы 22 мая. Кроме того, в эти дни температура начнет постепенно снижаться.

Так, в среду 20 мая ожидается +29 градусов днем, а в четверг 21-го числа станет немного холоднее – столбики термометров покажут +25 градусов. В пятницу 22 мая температура достигнет +23 градусов.