МЧС предупредило свердловчан об аномальной жаре

В Свердловской области сотрудники МЧС предупредили жителей об аномальной жаре, которая накроет регион с 15 по 20 мая 2026 года. Согласно прогнозам синоптиков, температура в эти дни поднимется до +31 градуса.

- Лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону. Регулярно пейте воду, но избегайте сладких и газированных напитков, а также напитков, содержащих алкоголь, - пояснили уральцам в ведомстве.

Также рекомендуется не оставлять детей и животных надолго в машине, припаркованной под лучами солнца.

Отмечается, что в условиях аномальной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. В МЧС напоминают, что в регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим, который накладывает на свердловчан ряд ограничений.

При возникновении ЧП, в том числе лесного пожара, в ведомстве просят незамедлительно позвонить по телефону пожарно-спасательной службы: 101 или по единому номеру 112.