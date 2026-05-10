Актера «Уральских пельменей» Сергея Исаева раскритиковали в Сети после того, как он подтвердил слухи о разводе со второй женой и показал новую возлюбленную. Пассией 54-летнего шоумена оказалась молодая актриса Виталина Протасова.

РОМАН С МОЛОДОЙ АКТРИСОЙ

Влюбленные улетели отдыхать в Египет. В один из дней отпуска Сергей Исаев выставил в соцсети романтичное фото, на котором нежно обнимает 28-летнюю Виталину Протасову. Фотографию шоумен подписал строчками из песни Владимира Преснякова: «Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я».

До этого Сергей Исаев пять лет скрывал личную жизнь. В 2021 году шоумен перестал выкладывать фото с женой Ириной, с которой был вместе с 2010 года и воспитывал двоих сыновей. После этого поклонники заподозрили, что между супругами произошел разлад, но сами они никак не комментировали слухи. Однако, по данным источника «КП-Екатеринбург», развод Исаевых обсуждали даже в близком окружении семьи.

После того, как Сергей Исаев рассекретил новую возлюбленную, редакция связалась с бывшей супругой шоумена. Но она дала понять, что не интересуется его личной жизнью.

- Я не слежу за жизнью других людей и никому не советую. Прокомментировать ничего не могу, - коротко ответила «КП-Екатеринбург» бывшая жена шоумена.

Сам же Сергей Исаев отказывается рассказывать, как и когда познакомился с новой возлюбленной.

РАЗОЗЛИЛ ХЕЙТЕРОВ

Тем временем, в Сети на актера «Уральских пельменей» набросились хейтеры. Одни считают, что он зря расстался с красавицей-женой, другие уверены, что у новой возлюбленной нет к нему искренних чувств, третьи и вовсе принялись считать разницу в возрасте с молодой возлюбленной.

«Жена красавица, детки милые...Зачем уходить», «С ума сходят, все им молодых подавай», «Полностью в нем разочаровалась. Раньше как артист нравился. Сейчас как молодящийся дедушка с внучкой», «Сдается мне, что ей нужен его кошелек», «Серега, что ты делаешь, я в шоке», «Отец и дочь. Не понимаю я молодых девушек», - пишут комментаторы.

Но есть и те, кто искренне радуются за пару и советуют им не обращать внимания на то, что говорят злые языки.

«Это его жизнь. Как хочет, так и живет. Он никакого преступления не совершил», «Если разошлись, значит, были на то причины», «Красивая пара», «Не выносить на потеху толпы свою личную жизнь – здравый поступок», «Красавчик, завидуем, молча», - вступают в спор с хейтерами поклонники Сергея Исаева.

Напомним, новая возлюбленная Сергея Исаева Виталина Протасова в 2021 году окончила Институт современного искусства в Москве. Начинающая актриса снялась в сериале «Кризисный центр», а также в нескольких короткометражках. Виталина нередко участвует в фотосессиях и занимается конным спортом.

Добавим, первой супругой Сергея Исаева была участница астраханской команды КВН Евгения. Об этом браке почти ничего не известно.

