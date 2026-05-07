Бывшая жена Сергея Исваева Ирина (справа) высказалась о его новом романе с молодой актрисой. Фото: соцсети

В Сети раскритиковали актера «Уральских пельменей» Сергея Исаева и его новую возлюбленную, которая вдвое моложе его. 54-летний шоумен опубликовал фото с совместного отпуска, подтвердив слухи о тайном разводе с женой, с которой прожил вместе 10 лет и воспитывал двоих сыновей.

СКРЫВАЛ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

С супругой Ириной шоумен Сергей Исаев познакомился в 2010 году. Для обоих это была любовь с первого взгляда. Они быстро съехались, а затем и поженились. В 2013 году у Сергея и Ирины родился первый сын – Елисей, в 2016-м на свет появился младшенький – Савелий.

Последнее фото с женой Сергей опубликовал 9 мая 2021 года. Фото: соцсети Сергея Исаева

Сергей Исаев редко рассказывал о жизни с женой, но публично признавался ей в любви. Однако в 2021 году актер резко перестал публиковать фотографии с Ириной. Тогда поклонники заподозрили, что между супругами произошел разлад. Слухи о разводе ходили и в окружении семьи.

Последние пять лет Сергей Исаев никак не комментировал развод и тщательно скрывал личную жизнь. Молчала и Ирина Исаева. В августе 2024 года она коротко ответила «КП-Екатеринбург», что не желает обсуждать такие темы.

Но в начале мая 2026 Сергей Исаев удивил поклонников, опубликовав фото с новой возлюбленной, которой оказалась 28-летняя актриса и модель Виталина Протасова. Шоумен улетел отдыхать с ней в Египет.

Сергей Исаев опубликовал фото с новой возлюбленной. Фото: соцсети артиста

Новой возлюбленной Сергея Исаева оказалась 28-летняя Виталина Протасова. Фото: соцсети актрисы

Когда и как познакомились возлюбленные, пока неизвестно. Но, похоже, они счастливы. На фотографии Сергей нежно обнимает Виталину, а на фоне играет песня Владимира Преснякова с романтичными строчками: «Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я».

«КП-Екатеринбург» удалось связаться с бывшей супругой Сергея Исаева Ириной. Но она дала понять, что не интересуется личной жизнью шоумена.

Бывшая супруга Сергея Исаева Ирина заявила, что не интересуется его личной жизнью. Фото: соцсети артиста

- Я не слежу за жизнью других людей и никому не советую. Прокомментировать ничего не могу, - коротко ответила «КП-Екатеринбург» бывшая жена шоумена.

Тем временем, в Сети на актера «Уральских пельменей» и его новую возлюбленную ополчились хейтеры.

«Жена красавица, детки милые...Зачем уходить», «С ума сходят, все им молодых подавай», «Полностью в нем разочаровалась. Раньше как артист нравился. Сейчас как молодящийся дедушка с внучкой», «Сдается мне, что ей нужен его кошелек», «Серега, что ты делаешь, я в шоке», - пишут комментаторы.

Но есть и те, кто искренне радуются за пару и советуют им не обращать внимания на то, что говорят злые языки.

Виталина Протасова окончила Институт современного искусства в Москве. Фото: соцсети актрисы

«Это его жизнь. Как хочет, так и живет. Он никакого преступления не совершил», «Если разошлись, значит, были на то причины. В своих семьях разберитесь. Зачем в чужую жизнь лезть», «Красивая пара. Дай Бог счастья и Сергею с возлюбленной, и его бывшей супруге – красавице», «Не выносить на потеху толпы свою личную жизнь – здравый поступок. Все должно быть дозировано и без лишней показухи», «Красавчик, завидуем, молча», - вступают в спор с хейтерами поклонники Сергея Исаева.

Напомним, новая возлюбленная Сергея Исаева Виталина Протасова в 2021 году окончила Институт современного искусства в Москве. Начинающая актриса снялась в сериале «Кризисный центр», а также в нескольких короткометражках. Виталина нередко участвует в фотосессиях и занимается конным спортом.

