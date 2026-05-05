Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев рассекретил роман с молодой актрисой. Последние пять лет 54-летний шоумен тщательно скрывал личную жизнь, а его поклонники обсуждали в Сети, что актер тайно развелся с женой, с которой был вместе больше 10 лет.
«ПОДАРИЛА ДВУХ СЫНОВЕЙ»
Сергей Исаев был женат дважды. Его первой супругой стала участница астраханской команды КВН Евгения. Об этом браке почти ничего не известно. В 2010 году актер познакомился со второй женой Ириной.
Первая встреча произошла в ночном клубе, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Вскоре влюбленные стали встречаться, а затем и жить вместе. В 2013 году у Сергея и Ирины родился первый сын – Елисей, в 2016-м на свет появился младшенький – Савелий.
Сергей Исаев никогда подробно не рассказывал о личной жизни, но всегда с удовольствием делился фотографиями с женой, публично признаваясь ей в любви. Однако постепенно таких постов стало все меньше. Последнее фото с супругой у Сергея в соцсетях было опубликовано 9 мая 2021 года. Ирина Исаева долгое время не появлялась ни на видео Сергея с отпуска, ни на кадрах с семейных праздников.
В Сети поклонники стали активно обсуждать, что супруги тайно развелись и больше не живут вместе. По данным источника «КП-Екатеринбург», в близком окружении семьи также обсуждали их развод.
Однако сами супруги никак эту информацию не комментировали. Сергей не отвечал ни на звонки, ни на сообщения редакции, а Ирина разговаривать на тему развода категорически отказалась.
- Личную жизнь я не комментирую, - коротко ответила она «КП-Екатеринбург».
УЛЕТЕЛИ ВМЕСТЕ В ОТПУСК
Неожиданно для поклонников Сергей Исаев все же подтвердил слухи о тайном разводе, опубликовав фото с совместного отпуска с новой возлюбленной, которая вдвое моложе его. Ей оказалась 28-летняя актриса и модель Виталина Тарасова.
На фотографии Сергей нежно обнимает Виталину, а на фоне играет песня Владимира Преснякова с романтичными строчками: «Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я».
У самой Виталины нет общих фото с Сергеем в профиле. Но есть видео с видом из номера, которое также опубликовал у себя шоумен.
«Наш вид», - подписала ролик актриса.
Как познакомились влюбленные и сколько они уже вместе, пока неизвестно.
В 2017 году Виталина Тарасова окончила Томский Губернаторский колледж культуры и искусств, а в 2021 году – Институт современного искусства в Москве. Начинающая актриса снялась в сериале «Кризисный центр», а также в нескольких короткометражках. Виталина нередко участвует в фотосессиях и занимается конным спортом.
