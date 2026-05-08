Источник: принято решение об отмене салюта в День Победы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили праздничный салют в День Победы 9 Мая. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. В 10:00 на площади 1905 года пройдет Парад Победы с участием войск Екатеринбургского гарнизона.

В 12:00 вальс Победы исполнят студенты высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования, воспитанники кадетских корпусов и школьники Свердловской области. Ожидается, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В 17:00 начнется гала-концерт «За Россию, за мою!», который будет посвящен трудовому подвигу свердловчан в годы Великой Отечественной войны. В нем примут участие ансамбль танца и музыки «Иван да Марья» и фолк-группа «CANTADORA».

А завершится концерт выступлением хора Валаамского монастыря.

Ранее власти подтвердили проведение шествия «Бессмертного полка». Подробную инструкцию об условиях и мерах безопасности – читайте в нашем материале.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию об отмене праздничного салюта.

Полная программа Дня Победы в Екатеринбурге по ссылке здесь.

