Под запретом большие рюкзаки и пауэрбанки: в Свердловской области объяснили, как пройдет акция «Бессмертный полк»

В очном формате шествие «Бессмертного полка» пройдет в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и в Верхней Пышме Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В День Победы в трех городах трудовой доблести в Свердловской области пройдет очное шествие «Бессмертного полка». К нему готовятся жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Верхней Пышмы. Накануне 9 мая в департаменте информационной политики Свердловской области объяснили, как будет проходить шествие.

ГДЕ ПРОЙДУТ КОЛОННЫ УЧАСТНИКОВ ШЕСТВИЯ

В Екатеринбурге сбор участников начнется в 09.00 на пересечении улиц Пушкина и Горького у дома по адресу ул. Пушкина, 16. В это время там начнет работу контрольно-пропускной пункт.

- Для обеспечения безопасности участникам необходимо будет пройти через рамки металлодетекторов. По маршрутам шествия установят ограждения, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

В Екатеринбурге движение колонны начнется в 10.30. Участники пойдут по маршруту: улица Пушкина – Проспект Ленина – площадь 1905 года – проспект Ленина до пересечения с улицей Маршала Жукова.

Движение колонны участников шествия в Екатеринбурге 9 мая начнется в 10.30

- В Каменске-Уральском шествие пройдет по проспекту Победы, - добавляют в департаменте информационной политики Свердловской области. – Колонна стартует в 12:00 от памятника Герою Советского Союза Григорию Кунавину и проследует до площади Ленинского комсомола.

В Верхней Пышме акция «Бессмертный полк» начинается в 13.00. Жители города пронесут портреты героев по центральному проспекту.

- Необходимую помощь участникам акции будут оказывать волонтеры-медики и волонтеры-спасатели с опознавательными знаками на одежде, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. – В случае экстренной необходимости выход из колонны во время движения предусмотрен через резервные выходы – направление укажут волонтеры.

Отдельно отмечается, что во время построения и движения колонны нельзя формировать корпоративные группы со своей символикой.

В Екатеринбурге участники шествия пройдут по маршруту: улица Пушкина – Проспект Ленина – площадь 1905 года – проспект Ленина до пересечения с улицей Маршала Жукова

КАК ОФОРМИТЬ ПОРТРЕТ РОДСТВЕННИКА ДЛЯ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Сделать это можно в онлайн-конструкторе на сайте polkrf.ru. Допускается черно-белая или цветная фотография. В подписи к ней нужно указать фамилию, имя, отчество, годы жизни и звание. Разрешено дополнение в виде георгиевской ленты или изображения военных наград.

- Портрет можно нести любым безопасным для окружающих способом: на штендере, в руках, на шнуре, - добавляют в департаменте информационной политики Свердловской области.

При этом запрещено помещать портрет под стекло.

ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ НА АКЦИЮ, ПОМИМО ПОРТРЕТА

Допускается также нести с собой Государственный флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы, символику движения «Бессмертный полк России» и празднования 81-й годовщины Победы. Также можно взять с собой стилизованные символы специальной военной операции.

Портрет можно нести на штендере, в руках, на шнуре

ЧТО БРАТЬ НА АКЦИЮ ЗАПРЕЩЕНО

- Флаги и символику иностранных государств, регионов, политических партий и движений, иных общественных, национально-культурных и религиозных организаций, предприятий и образовательных организаций, а также рекламную символику;

- алкогольные напитки любого типа;

- оружие любого типа, колющие и режущие предметы;

- огнеопасные, пиротехнические и взрывчатые вещества;

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- беспилотные летательные аппараты;

- токсичные и ядовитые материалы, радиоактивные вещества;

- наркотические и психотропные вещества;

- портативные и внешние аккумуляторы;

- домашних животных брать с собой также нельзя;

- велосипеды, средства индивидуальной мобильности, скейтборды, ролики;

- крупногабаритные рюкзаки и сумки;

- зонты-трости;

- табачную продукцию;

- спички, зажигалки

- продукты питания и напитки, кроме детского питания в закрытой упаковке, и питания, используемого в медицинских целях;

- жидкость в открытой упаковке или в емкости, превышающей объем 500 мг;

- стеклянную тару;

- аэрозольные баллоны;

- детские коляски, кроме инвалидных кресел-колясок;

- держатели флагов и фоторамок, кроме пустотелых;

- экстремистские материалы, рекламную продукцию.

