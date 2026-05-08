Под запретом большие рюкзаки и пауэрбанки: в Свердловской области объяснили, как пройдет акция «Бессмертный полк»

В День Победы в трех городах трудовой доблести в Свердловской области пройдет очное шествие «Бессмертного полка». К нему готовятся жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Верхней Пышмы. Накануне 9 мая в департаменте информационной политики Свердловской области объяснили, как будет проходить шествие.
ГДЕ ПРОЙДУТ КОЛОННЫ УЧАСТНИКОВ ШЕСТВИЯ
В Екатеринбурге сбор участников начнется в 09.00 на пересечении улиц Пушкина и Горького у дома по адресу ул. Пушкина, 16. В это время там начнет работу контрольно-пропускной пункт.
- Для обеспечения безопасности участникам необходимо будет пройти через рамки металлодетекторов. По маршрутам шествия установят ограждения, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.
В Екатеринбурге движение колонны начнется в 10.30. Участники пойдут по маршруту: улица Пушкина – Проспект Ленина – площадь 1905 года – проспект Ленина до пересечения с улицей Маршала Жукова.
- В Каменске-Уральском шествие пройдет по проспекту Победы, - добавляют в департаменте информационной политики Свердловской области. – Колонна стартует в 12:00 от памятника Герою Советского Союза Григорию Кунавину и проследует до площади Ленинского комсомола.
В Верхней Пышме акция «Бессмертный полк» начинается в 13.00. Жители города пронесут портреты героев по центральному проспекту.
- Необходимую помощь участникам акции будут оказывать волонтеры-медики и волонтеры-спасатели с опознавательными знаками на одежде, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. – В случае экстренной необходимости выход из колонны во время движения предусмотрен через резервные выходы – направление укажут волонтеры.
Отдельно отмечается, что во время построения и движения колонны нельзя формировать корпоративные группы со своей символикой.
КАК ОФОРМИТЬ ПОРТРЕТ РОДСТВЕННИКА ДЛЯ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Сделать это можно в онлайн-конструкторе на сайте polkrf.ru. Допускается черно-белая или цветная фотография. В подписи к ней нужно указать фамилию, имя, отчество, годы жизни и звание. Разрешено дополнение в виде георгиевской ленты или изображения военных наград.
- Портрет можно нести любым безопасным для окружающих способом: на штендере, в руках, на шнуре, - добавляют в департаменте информационной политики Свердловской области.
При этом запрещено помещать портрет под стекло.
ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ НА АКЦИЮ, ПОМИМО ПОРТРЕТА
Допускается также нести с собой Государственный флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы, символику движения «Бессмертный полк России» и празднования 81-й годовщины Победы. Также можно взять с собой стилизованные символы специальной военной операции.
ЧТО БРАТЬ НА АКЦИЮ ЗАПРЕЩЕНО
- Флаги и символику иностранных государств, регионов, политических партий и движений, иных общественных, национально-культурных и религиозных организаций, предприятий и образовательных организаций, а также рекламную символику;
- алкогольные напитки любого типа;
- оружие любого типа, колющие и режущие предметы;
- огнеопасные, пиротехнические и взрывчатые вещества;
- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- беспилотные летательные аппараты;
- токсичные и ядовитые материалы, радиоактивные вещества;
- наркотические и психотропные вещества;
- портативные и внешние аккумуляторы;
- домашних животных брать с собой также нельзя;
- велосипеды, средства индивидуальной мобильности, скейтборды, ролики;
- крупногабаритные рюкзаки и сумки;
- зонты-трости;
- табачную продукцию;
- спички, зажигалки
- продукты питания и напитки, кроме детского питания в закрытой упаковке, и питания, используемого в медицинских целях;
- жидкость в открытой упаковке или в емкости, превышающей объем 500 мг;
- стеклянную тару;
- аэрозольные баллоны;
- детские коляски, кроме инвалидных кресел-колясок;
- держатели флагов и фоторамок, кроме пустотелых;
- экстремистские материалы, рекламную продукцию.
