Террористы сбежали из СИЗО в ночь на 1 сентября

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга вынесли приговор Александру Черепанову* и Ивану Корюкову*, которые в сентябре 2025 года сбежали из СИЗО. Там подельники ожидали решение по апелляции. В 2024 году их признали виновными по статье «Террористический акт» (ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ) за попытку поджога военкомата в 2023 году. За это преступление Черепанов* - должен был отсидеть в колонии строгого режима 7 лет, а Корюков* - 9 лет и 6 месяцев.

ГОТОВИЛСЯ К ПОБЕГУ МЕСЯЦ

Сейчас обоим подсудимым по 25 лет. Они познакомились в 2017 году в спецшколе закрытого типа в Кировграде, куда их отправили за кражи.

Инициатором побега стал Черепанов*. Такие мысли появились у него после оглашения приговора в 2024 году. В СИЗО он находился в соседней от Корюкова* камере. Подельники могли общаться через дырку в стене или в прогулочном дворике.

- Корюков* меня серьезно не воспринимал. В августе 2025 начал готовиться к побегу. Нашел электрод на полу камеры, разорвал постельное белье, связал веревку. Маршрут определил для себя сразу, поскольку долго нахожусь в СИЗО-1, - было сказано в показаниях Черепанова*.

Инициатором побега выступил Черепанов*

В ночь на 1 сентября арестанту удалось осуществить свой план: через окно для кормления он вскрыл замок камеры, а затем открыл дверь и Корюкову*.

- Ночью 1 сентября дверь моей камеры открылась. Там стоял Черепанов*, он сказал: «Если хочешь со мной - идем. Если нет - то нет». Я молча взял с собой сумку, в которой был блокнот с молитвами и сменные вещи. Далее я пошел за Черепановым*. Он шел спереди. Мы поднялись на верхний этаж, затем - на чердак, - говорил Корюков* во время дачи показаний.

Беглецы поднялись на крышу, где заметили сотрудника ФСИН с автоматом. Притаились на 40 минут, а затем продолжили свой путь: при помощи связанных простыней они перелезли на крышу другого корпуса. Далее забрались на березу и спустились по ней за территорию «Централа». Арестанты добрались до ТЦ «Мега», затем пошли по трассе в сторону Перми.

ЗАБРАЛИСЬ В САДОВЫЙ ДОМИК И ПОМЫЛИ ПОСУДУ

Корюков* и Черепанов* скрывались в садах в районе Ново-Московского тракта, вблизи поселка Палкинский Торфяник. 7 сентября подельники забрались в дачный домик, где украли одежду, поели и даже помыли за собой посуду. Забегая вперед, отметим, что во время одного из судебных заседаний беглецы извинились и возместили ущерб хозяину домика. Мужчина подельников простил.

Иван Корюков* был пойман 15 числа

Первым задержали Александра Черепанова*. 8 сентября его поймали в результате совместной операции ФСБ, ФСИН и полиции в районе поселка Медный. Сопротивления беглец не оказал. Спустя неделю, 15 сентября, был пойман и Корюков*. Его задержали в районе Уктуса. Беглецы раскаялись и сотрудничали со следствием.

На арестантов завели уголовное дело по второй части 313 статьи УК РФ (Побег из места лишения свободы), а также по третьей части 158 статьи УК РФ (Кража).

ПРИГОВОР

Во время судебных прений гособвинитель запросил по 3,5 года для обоих террористов за побег и кражу. А с учетом приговора Центрального военного окружного суда, для Корюкова* - 10,5 лет, а для Черепанова* - 11 лет колонии строгого режима. Последний отказался от последнего слова, в отличии от подельника, который прочитал стихотворение собственного сочинения.

На оглашение приговора пришли друзья и близкие подсудимых. Мама Ивана Корюкова* рассказала, что с того момента, как беглецов поймали, она не получила от сына ни одного письма.

Подельники познакомились в 2017 году в спецшколе

Приговор оказался существенно мягче наказания, которое требовала прокуратура. Судья учел признание террористами вины, их раскаяние и положительные характеристики по месту жительства.

За побег и кражу Ивану Корюкову* назначили 3 года. С учетом приговора Центрального окружного военного суда, общий срок - 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Александру Черепанову* за побег и кражу дали также 3 года. С учетом приговора Центрального окружного военного суда, общий срок - 8 лет лишения свободы.

Первые 4 года осужденным предстоит провести в тюрьме, а остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима.

Александра Черепанова* приговорили к 8 годам лишения свободы

Также беглецы должны заплатить за свои розыски. В отношении террористов иски подали три колонии: ИК-53, ФКУ КП-66, ИК-6. Пенитенциарные учреждения потребовали от беглецов компенсировать расходы на их поимку. С Черепанова* в общей сложности взыскали 67 489 рублей, с Корюкова* - 197 034 рублей (из-за того, что его искали дольше). На рассмотрении в Кировградском городском суде находятся еще 18 исков к беглецам.

По словам адвоката подсудимых Натальи Некрасовой, среди прочего суд учел, что до попытки поджога военкомата Корюков* и Черепанов* занимались патриотической деятельностью - участвовали в раскопках захоронений солдат времен Великой Отечественной.

Первые четыре года беглецы проведут в тюрьме

Отметим, что в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга поступило дело сотрудников СИЗО. На скамье подсудимых оказались бывший начальник екатеринбургского «централа» Алексей Кисилев, его заместителя Андрей Квон и начальник корпусного отделения Андрей Зацепин. Последний был уволен со службы 10 сентября. Сотрудников СИЗО обвиняют по статье 293 УК РФ (Халатность).

Близкие осужденных остались довольны приговором

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.