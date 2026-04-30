Андрей Квон - слева, Алексей Кисилев - справа. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО-1. Под суд отдали бывшего начальника изолятора Алексея Кисилева, его заместителя Андрея Квона, а также начальника корпусного отделения Андрея Зацепина. Сотрудникам предъявлено обвинение по 1 части 293 статьи УК РФ (Халатность).

- Основанием для возбуждения уголовного дела стал побег двух заключенных, осужденных за терроризм, - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, в ночь на 1 сентября 2025 года Александр Черепанов* и Иван Корюков* сбежали из «Централа». Там подельники ожидали решения по апелляции. Ранее их признали виновными по статье «Террористический акт» (ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ) за попытку поджога военкомата в 2023 году.

Известно, что в ночь побега на смене был Андрей Зацепин. Он совершал обход по корпусам изолятора и не заметил, что в камерах не хватает заключенных. Его уволили 10 сентября. Также после инцидента в СИЗО-1 нагрянула московская проверка. Прежний начальник Алексей Кисилев ушел в отставку. Его место занял Андрей Квон, который ранее был заместителем начальника по охране изолятора.

Иван Корюков* и Александр Черепанов* сбежали в ночь на 1 сентября Фото: Ольга ЮШКОВА.

В НОЧЬ ПОБЕГА НЕ РАБОТАЛО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В КАМЕРЕ

Отметим, что инициатором побега выступил Черепанов*. Парень готовился к нему месяц: рвал и связывал простыни, распустил мочалку, чтобы сделать веревку, а также смастерил отмычку. Во время судебных заседаний стало известно, что в камере Черепанова* в ночь побега не работало видеонаблюдение. Он вскрыл замок двери, а затем выпустил из камеры и Корюкова*. Террористы дошли до чердака, затем вылезли на крышу, с которой спустились при помощи простыней.

Оказавшись за территорией СИЗО, они добрались до ТЦ «Мега». Оттуда пошли по трассе в направлении Перми. Они скрывались в садах в районе Ново-Московского тракта, вблизи поселка Палкинский Торфяник. И даже залезли в дом к одному из дачников: украли одежду, поели, и при этом помыли за собой посуду. С этим и связано обвинение в краже.

Приговор Черепанову* и Корюкову* будет оглашен 6 мая. Им должны добавить сроки по статьям «Побег из места лишения свободы» (ч. 2 ст. 313 УК РФ) и «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). С учетом приговора Центрального окружного военного суда гособвинитель запросил 11 и 10,5 лет колонии строгого режима.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.