Стало известно, на сколько лет увеличат срок террористам, сбежавшим из СИЗО

Слева Корюков*, справа Черепанов*

В Верх-Исетском районом суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение дела Ивана Корюкова* и Александра Черепанова*, которые сбежали из СИЗО-1 в сентябре 2025 года. Там Корюков* и Черепанов* ожидали решения по апелляции. Ранее их признали виновными по статье «Террористический акт» (ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ) за попытку поджога военкомата в 2023 году.

ГОТОВИЛСЯ К ПОБЕГУ ГОД

Напомним, подельники сбежали из «Централа» 1 сентября 2025 года. Инициатором стал Александр Черепанов*. Мысли о побеге у него возникли еще в 2024 году, после оглашения приговора. Тогда суд назначил Черепанову* 7 лет колонии строгого режима, а его подельнику - 9 лет и шесть месяцев.

- В августе 2025 начал готовиться к побегу. Нашел электрод на полу камеры, разорвал постельное белье, связал веревку, - говорится в показаниях Черепанова*.

Инициатором побега выступил Черепанов*

Согласно показаниям Корюкова*, он не воспринимал серьезно предложение своего подельника. Арестанты сидели в соседних камерах и переговаривались через дырку в стене или в прогулочном дворике. Однако в ночь на 1 сентября камера Корюкова* открылась, он собрал свои вещи и сбежал вместе с Черепановым*.

Сначала подельники добрались до чердака, затем - выползли на крышу. При помощи связанных простыней они слезли на другой корпус. За территорию СИЗО они спустились по березе.

Далее арестанты добежали до ТЦ «Мега». Оттуда пошли по трассе в направлении Перми. Они скрывались в садах в районе Ново-Московского тракта, вблизи поселка Палкинский Торфяник. И даже залезли в дом к одному из дачников: украли одежду, поели, и при этом помыли за собой посуду. С этим и связано обвинение в краже. Отметим, что хозяин домика, во время одного из судебных заседаний, простил беглецов.

Первым, 8 сентября, поймали Черепанова*. Спустя неделю, 15 сентября, был задержан и Корюков*.

НА БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ СИЗО ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

После побега в «Централе» сменилось руководство. Бывший начальник изолятора Алексей Кисилев подал в отставку, на его место пришел подполковник внутренней службы Андрей Квон. 10 сентября со службы были уволены несколько сотрудников, которые в ночь побега были на смене. Обвинение в халатности (293 УК РФ) предъявлено Кисилеву, Квону, а также Андрею Зацепину - начальнику корпусного отделения.

Отметим, что на подельников подали иски три колонии - ИК-53, ФКУ КП-66, ИК-6. Пенитенциарные учреждения потребовали от беглецов компенсировать расходы на их поиски. С Черепанова* в общей сложности взыскали 67 489 рублей, с Корюкова* - 197 034 рублей. На рассмотрении в Кировградском городском суде находятся еще 18 исков к беглецам.

Иван Корюков* прочитал стихотворение во время последнего слова

ПРЕНИЯ

30 апреля в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга прошли прения по делу арестантов. Им должны добавить сроки по статьям «Побег из места лишения свободы» (ч. 2 ст. 313 УК РФ) и «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Во время прений гособвинитель отметил, что Черепанов* и Корюков* вели согласованную подготовку к побегу.

- Подсудимые указали, что они были категорически несогласны с приговором Центрального окружного военного суда. Корюков* занял позицию, что не знал о побеге. Однако я полагаю, что побегу предшествовала тщательная подготовка. Черепанов* нашел способ отковать окно для кормления, электрод на полу камеры и арматуру. Также была исследована запись видеонаблюдения, на которой видно, что Корюков* и Черепанов* общались друг с другом через открытые окна для кормления, - заявил представитель прокуратуры.

Гособвинитель запросил 11 и 10,5 лет для террористов

Гособвинитель попросил суд учесть смягчающие обстоятельства при вынесении приговора: признание вины, раскаяние и положительные характеристики.

За побег и кражу Черепанову* запросили 3 года и шесть месяцев колонии. С учетом приговора Центрального окружного военного суда, гособвинитель попросил суммарно приговорить террориста к 11 годам колонии строго режима.

Корюкову* также запросили 3 года и шесть месяцев. Окончательно - 10 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Оглашение приговора состоится 6 мая.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.