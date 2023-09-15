Дарья Глушкова рассказала об экстренной посадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старшая бортпроводница пассажирского самолета А320, летевшего из Сочи в Омск и севшего на пшеничном поле под Новосибирском, Дарья Глушкова рассказала об экстренной посадке.

- Мы летели из Сочи в Омск. Полет проходил в штатном режиме, все было хорошо, начали снижаться, пилот попросил пристегнуть ремни, мы подготовили кабину к штатной посадке. Выпустили шасси, я прочитала информацию о том, что самолет готов к посадке, после чего самолет начал набирать высоту. Меня вызвал к себе командир, передал информацию о том, что мы летим в Новосибирск, все пассажиры сидели пристегнутыми, мы тоже соблюдали это правило, - рассказывает Дарья Глушкова в беседе с «КП-Екатеринбург».

Дарья Глушкова строго выполняла указания командира судна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через какое-то время, по словам бортпроводницы, ее снова вызвал командир и сказал, чтобы она готовила кабину к аварийной посадке. После этого Дарья Глушкова собрала экипаж в переднем вестибюле кухни, где передала информацию от командира, распределила зоны ответственности, распределила, кто будет инструктировать пассажиров.

- Затем я прочитала информацию о том, есть ли на борту сотрудники МЧС, полиции, спортсмены, те, кто могут помочь. Большое спасибо пассажирам, сибиряки повели себя очень по-мужски. Много было пассажиров, которые вызвались нам помочь, - отметила бортпроводница.

По словам командира воздушного судна А320 Сергея Белова, посадившего самолет «Уральских авиалиний», также рассказал о своем решении посадить борт на пшеничном поле.

Решения принимал Сергей Белов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это единственное поле, где можно было приземлиться. С одной стороны - лес, с другой – заболоченная местность. Задача стояла – провести посадку безопасно, сохранить пассажирам жизнь и здоровье. Это было сделано, - рассказал Сергей Белов.

Напомним, что экстренная посадка самолета совершена 12 сентября в 180 километрах от Новосибирска. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Борт посадили на пшеничное поле 12 сентября. Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии"

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