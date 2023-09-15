Пилот, посадивший борт на поле под Новосибирском, рассказал о своем решении

Самолет "Уральских авиалиний" сел на пшеничное поле 12 сентября. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Командир воздушного судна А320 Сергей Белов, посадивший 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевшего рейсом «Сочи – Омск», на пшеничном поле в 180 километрах от Новосибирска, рассказал о своем решении.

По его словам, борт прошел перед вылетом техническое обслуживание, полет поначалу проходил штатно. После отказа гидросистемы, самолет был посажен на пшеничное поле.

- Это единственное поле было, где можно было приземлиться. С одной стороны - леса, с другой – заболоченная местность. Задача стояла – провести посадку безопасно, сохранить пассажирам жизнь и здоровье. Это было сделано. Все пассажиры вели себя спокойно. После эвакуации доложил в Центр управления полетов о ситуации, - рассказал Сергей Белов.

Экипаж достойно выполнил свою работу. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Напомним, что пассажирский борт Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, экстренно приземлился на пшеничном поле в 180 километрах от Новосибирска в районе села Каменки. На борту находился 161 пассажир и 6 членов экипажа.

Причиной внештатной ситуации стал отказ одной из гидросистем. Пассажиров сначала разместили в пунктах временного содержания, а потом отправили электричками в Омск. Ведется расследование инцидента.

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