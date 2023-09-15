Пилот, приземлившийся в поле в Нососибирской области, поблагодарил пассажиров

На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Командир воздушного судна Сергей Белов поблагодарил пассажиров, находившихся на борту Airbus А320 во время внештатной посадки в пшеничном поле.

- После благополучной посадки была произведена эвакуация. Хочется поблагодарить пассажиров, которые повели себя без паники. Это помогло избежать травм, - отметил Сергей Белов.

Об этом он рассказал во время брифинга, организованного «Уральскими авиалиниями». Из членов экипажа Airbus А320 на нем присутствовали командир воздушного судна Сергей Белов и старшая бортпроводница Дарья Глушкова. Организаторы предупредили, что отвечать на вопросы журналистов летчик не будет. В силу того, что сейчас идет следствие, Сергей Белов не имеет на это право.

Напомним, внештатное приземление в пшеничном поле самолета, летевшего из Сочи в Омск, произошло 12 сентября. На борту в этот момент находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Приземляться в поле в Убинском районе Новосибирской области пришлось из-за целой цепочки роковых неудач. Сначала дала сбой гидравлическая система. Она, в частности, отвечает за управление самолетом. Пилоты поняли, что тормозить будет сложно, поэтому решили изменить место посадки.

Вместо Омска экипаж полетел в Новосибирск, так как там на целых 500 метров длиннее взлетно-посадочная полоса. Но в этот момент у самолета перестали подниматься раскрытые створки шасси. Топливо начало иссякать быстрее, чем думали пилоты, в итоге до аэропорта Толмачево его могло попросту не хватить. Поэтому и было принято решение сажать самолет в поле. К счастью, никто из людей, находившихся на борту, не получил серьезных травм.