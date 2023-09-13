Бизнесмена, который похитил и сутки избивал беременную жену в коттедже, отправили в колонию

На лице Александры не было живого места, а Трапезников уверял, что между ними просто произошел семейный скандал. Фото: предоставлено потерпевшей, Алексей Булатов «КП»

В Екатеринбурге суд вынес приговор бизнесмену Дмитрию Трапезникову, который похитил и сутки удерживал свою жену. При этом бизнесмен жестоко избивал свою возлюбленную. Как позже Александра призналась «КП-Екатеринбург», в этот момент она находилась в положении. Но на фоне стресса у нее случился выкидыш.

Напомним, резонансная криминальная история произошла летом 2021 года. 22 июля Александра П. выходила из фитнес-центра, где работала мастером по маникюру. В этот момент ее подкараулил муж. Угрожая пистолетом, Дмитрий Трапезников усадил женщину в Toyota Camry и увез в коттеджный поселок «Георгиевские дачи». Там он сутки избивал красавицу, не оставив на ее лице живого места. Оказалось, что ярость у Дмитрия Трапезникова вызвало то, что женщина решила подать на развод.

Дмитрий Трапезников вину не признал. Фото: страница в соцсети

После того как Александра перестала выходить на связь, ее сестра Марина обратилась в полицию. Она смекнула, что к похищению мог быть причастен муж женщины. Ведь ранее в адрес Александры поступали угрозы, а однажды Дмитрий Трапезников разбил ее машину.

Полицейским довольно быстро удалось найти коттедж, где удерживали женщину. Ее освободили 23 июля – на следующий день после похищения.

Пара жила в коттедже с большим гаражом и баней. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- К дому приехали три опера, стали стучать в двери. Трапезников приказал Александре надеть солнечные очки и выглянуть в окно, сказать, что все в порядке. Сначала она так и сделала, но потом сняла очки и попросила полицейских о помощи, - рассказывал «КП-Екатеринбург» адвокат Дмитрий Конышев, который ранее представлял интересы Александры.

Александра рассказала, что Дмитрий не пытался с ней каким-либо образом договориться или принести извинения. Фото: страница в соцсети

В машине Трапезникова полиция нашла крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и Гроза-02 со снаряженными магазинами.

Вот как о фигуранте дела о похищении высказывался начальник пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

- Ранее данный гражданин уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Расследованием уголовного дела занимался СК. В ведомстве рассказали, что вину обвиняемый так и не признал. В суде он пытался представить случившееся как семейный скандал.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Дмитрия Трапезникова виновным по второй части статьи 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия).

- Согласно показаниям потерпевшей, в день совершения в отношении нее преступления обвиняемый сообщил ей, чтобы она собирала вещи для совместной поездки в Крым, на что она ответила отказом, что еще больше разозлило обвиняемого. По заключению эксперта, потерпевшей нанесены телесные повреждения, квалифицируемые как ушиб головного мозга легкой степени тяжести, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дмитрию Трапезникову назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 40 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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