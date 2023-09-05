Стилист Александр Рогов приехал в Екатеринбург для съемок шоу

Александра Рогова заметили на Плотинке. Фото: читательницы «КП»

Стилист Александр Рогов приехал в Екатеринбург для съемок своего шоу «Рогов в городе». Гуру моды и стиля заметили на Плотинке. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали читательницы.

- Он шел в очках в компании двоих мужчин. Они активно что-то обсуждали, махали руками, будто искали локации для съемок. Мы подошли поближе, так как сначала сомневались, вдруг это не он. Но услышав его голос, поняли: это точно Александр. Его интонации ни с чьими другими не перепутать. Попросили сфотографироваться. Он сначала задумался, но потом сказал: «Давайте сделаем селфи», - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница Злата.

Известный стилист снимает новый сезон шоу «Рогов в городе»

Днем ранее, 4 сентября, Александр Рогов снимал финал шоу «Рогов в городе» в Челябинске.

- Всем привет! Я пропал на весь день, потому что мы снимаем в Челябинске, в очень красивом зале. Я даже название запомнил! Это Дворец культуры челябинского металлургического комбината, - рассказал стилист в своих соцсетях.

По задумке программы, которая выходит на СТС, в каждом городе Рогов всего за сутки должен преобразить героинь, решившихся на перемены.

- С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр подберет девушкам новые образы и покажет, что и в своем городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек, - рассказывают авторы программы.

Напомним, в конце июля в Екатеринбург для съемок тревел-шоу «Руссо Экспрессо» приезжали Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

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