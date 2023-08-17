«Спорим и хулиганим»: дизайнер Игорь Гуляев - о создании образов для бунтарки Лолиты и эпатажного Киркорова

Игорь Гуляев рассказал, как Уитни Хьюстон помогла ему стать в Фото: Борис КУДРЯВОВ

За 30 лет в модной индустрии простой парень из Казахстана стал одним из самых востребованных дизайнеров. Игорь Гуляев создавал образы для Уитни Хьюстон, Лары Фабиан, Монсеррат Кабалье, Лолиты, Филиппа Киркорова и многих других знаменитостей. В честь 300-летия Екатеринбурга Игорь Гуляев проведет в уральской столице шоу-показ. Перед событием он рассказал «КП-Екатеринбург», как знакомство с Уитни Хьюстон изменило его жизнь, о фальши в российском шоу-бизнесе и сколько стоит его самое дорогое изделие.

«УИТНИ ХЬЮСТОН ПОМОГЛА ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ»

- Игорь, вы делали показы в Париже и Нью-Йорке... Наверное, в Екатеринбурге после этого совсем не волнительно делать?

- Страх и неуверенность в себе я давным-давно преодолел. Больше переживаю за технические моменты, такие как электричество и звук, и непредвиденные ситуации, которые не зависят от моей команды.

Однажды мы прилетели с показом в Братиславу, а два наших чемодана с изделиями не доставили. Мы сильно переволновались. Уже думали, из 20 оставшихся изделий делать 40-минутное шоу, в котором манекенщицы будут выходить на подиум по несколько раз. Благо, все обошлось – за два часа до шоу чемоданы доставили дополнительным рейсом.

В честь 300-летия Екатеринбурга Игорь Гуляев проведет в уральской столице шоу-показ. Фото: из архива Игоря Гуляева

Но я всегда говорю манекенщицам: «Если вы упали, зацепились или случилось что-то непредвиденное, обыграйте это так, чтобы зрители думали, что это фишка, которую мы придумали». Когда сам показ подготовлен профессионально и качественно, можно красиво обыграть даже погрешности.

- Расскажите немного о коллекции, которую вы представляете в Екатеринбурге 17 августа?

- У вас 300 лет Екатеринбургу! И, конечно, нам с нашей командой очень приятно украсить это событие. Поэтому стараемся собрать и привести специальную коллекцию, которая покажет то, что сегодня производит бренд IGOR GULYAEV.

С Уитни Хьюстон Игорь Гуляев познакомился в 2012 году. Фото: из архива Игоря Гуляева

- Вы говорили, что дорогу на модный олимп вам открыла Уитни Хьюстон. Как это произошло?

- Это было в 2012 году в Петербурге. На тот момент я уже 18 лет работал в модной индустрии, у меня было большое количество клиентов, но я только обдумывал создание личного бренда. Я узнал, что Уитни выступит в Петербурге и понял, что мечтаю подарить ей меховое изделие из своей первой брендовой коллекции. Через знакомых узнал адрес электронной почты ее сестры Патриции (она тогда была ее пресс-секретарем) и написал, что хотел бы сделать подарок. Патриция ответила: «У вас очень хорошие отзывы. Мы с вами свяжемся, как будем в Петербурге».

Я не верил, что это произойдет на самом деле, но, когда Уитни прилетела, ее сестра пригласила меня на встречу. Я рассказал ей свою историю, и она позвонила Хьюстон: «Уитни! Он такой же простой, как и мы!». На следующий день я сидел с Уитни в ее гримерке и разговаривал с иконой. Я сделал ей подарок, а она пригласила на свой концерт. Уитни вышла на сцену в моем изделии. Внутри все трепетало. Исполнив, три песни, она объявила со сцены мое имя и поблагодарила за «настоящесть» и профессионализм.

После этого изделия из моей первой коллекции попали в гардероб к Ларе Фабиан, Орнелле Мути, Шэрон Стоун и Голди Хоун. Мечта мальчишки из провинциального городка превращалась в реальность! И всем начинающим в модной сфере я бы хотел сказать: ищите свое, то, что является криком вашей души и оставайтесь честными в первую очередь перед собой, тогда вас обязательно заметят. Настоящих любят.

Игорь Гуляев прекрасно общается с многими звездами шоу-бизнеса. Фото: соцсети Игоря Гуляева

«МИР ШОУ-БИЗНЕСА СЛОЖНЫЙ И НАИГРАННЫЙ»

- С кем из друзей-звезд вам работать интереснее всего? Может с эпатажным Филиппом Киркоровым или бунтаркой Лолитой?

- Я люблю работать с теми, с кем можно поспорить, похулиганить, такими как Лолита, да. Со всеми артистами мы обсуждаем эскизы. В силу своего профессионализма я настаиваю на том, какой крой будет лучше смотреться. Но иногда и меня могут переубедить, и я доверяюсь интуиции клиента, делаю его задумку в своем стиле. В споре рождаются самые интересные и оригинальные образы.

- Вы много с кем из звезд дружите. Мир шоу-бизнеса считаете жестоким? Как здесь удержаться на плаву?

- Он сложный, очень фальшивый и наигранный. Но и в этом фальшивом мире много хороших людей. К моему удивлению, когда я сам в него попал, люди, которые с экранов казались сложными и ненастоящими, заигравшимися в славу, оказались открытыми и добрыми, а те, кто казался душкой показали себя как лицемеры. Важно выбирать, кого мы к себе подпускаем. Я научился общаться со всеми, а дружить и быть близкими только с теми, кто со светлой душой.

Игорь Гуляев много лет дружит с певицей Лолитой Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Какой самый необычный отзыв о своей линейке или изделии вы слышали?

- На стене в моем модном доме висит маленькая фотография с Ларой Фабиан, которую она прислала мне на день рождения вместе с корзиной с цветами. На ней было написано: «Спасибо тебе за дружбу и талант». Очень запомнились слова Уитни на том самом концерте. Такие моменты навсегда остаются в памяти.

- Помните самый дорогой наряд, который вы создали? Сколько он стоил?

- Самое дорогое было пальто из горностая. Для кого не скажу, но стоило 200 тысяч евро.

«ЕСЛИ В ЖИЗНИ ПРОИСХОДЯТ ОДНИ НЕУДАЧИ, ПРОБЛЕМА В ВАС»

- Когда вы поняли, что быть дизайнером - это ваше призвание?

- В 14 лет я начал шить одежду для друзей и знакомых, создавал им уникальные образы. А когда начал продавать, многие покупали и даже не знали, что это делаю я. Когда гуляли с родителями, и я видел кого-то в своем образе, гордился и говорил им: «Скоро весь Казахстан в моей одежде будет ходить». Теперь в ней ходят российские и зарубежные звезды по всему миру.

Игорь с братом и родителями. Фото: соцсети Игоря Гуляева

- Родители или близкие говорили вам, что это несерьезная профессия?

- У нас в семье каждый должен был найти себя и заниматься своим делом. Когда я не спал ночами и шил, чтобы заработать побольше денег, родители видели, как мне это нравится и не препятствовали. Спасибо им за это большое.

- Вы не раз называли свою историю успеха сказкой. А были периоды, когда хотелось опустить руки?

- Конечно, были трудные периоды. Особенно сложный был в пандемию. Мы не знали, как сохранить рабочие места и команду. Мы только разрослись, как пришлось вполовину сокращать штат. Справиться с переживаниями помог внутренний стержень, с которым меня воспитали родители. За почти 33 года работы в индустрии я никогда не задумывался бросить все и заняться чем-то другим. Моя миссия – созидать и творить.

Игорь Гуляев и Монсеррат Кабалье. Фото: из архива Игоря Гуляева

- Что бы вы посоветовали тем, у кого в жизни случится слишком много неудач?

- Если происходят одни неудачи, проблема в вас. Нужно менять себя, свое окружение, свою энергетику. Почистите жизнь. Гоните от себя людей, создающих дискомфорт. Сделайте что-то хорошее, помогите делом тем, кто в этом нуждается. Скажите «Спасибо» родителям, семье, близким за то, что они принимают вас такими, какие вы есть. Я вас уверяю, любой, любящий вас человек, растает, обнимет вас и скажет: «Я тебе помогу, я буду рядом». Поэтому окружайте себя теми, кто вас любит, любите сами, излучайте свет, гоните из себя зло, и тогда у вас все будет получаться.

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