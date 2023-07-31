Регина Тодоренко и Тимур Родригез прогулялись по Плотинке. Фото: соцсети

Регина Тодоренко и Тимур Родригез приехали в Екатеринбург для съемок тревел-шоу на телеканале «Пятница!». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал PR-менеджер Родригеза.

- Ведущие приехали для съемок в уральскую столицу. Здесь у них очень плотный график и насыщенная программа, - добавил PR-менеджер.

В PR-службе телеканала «Пятница!» «КП-Екатеринбург» пояснили, что ведущие снимаются в новом сезоне «Руссо Экспрессо». Напомним, в предыдущем сезоне тревел-проекта Тимур Родригез снимался вместе с известным блогером Романом Каграмановым.

Тимур Родригез опубликовал фото известной надписи на Плотинке. Фото: соцсети

Тимур Родригез опубликовал в соцсетях фото с видом набережной на Плотинке. А Регина Тодоренко на днях рассказывала о съемах программы в своих социальных сетях.

- А вот мы с Тимуром снимаем для вас порцию тревел-шоу и ждем вас на канале «Пятница!». Пишите, в какой город приехать и снять шоу? – обратилась к поклонникам ведущая.

Впервые Регина Тодоренко сообщила подписчикам, что вместе с другом и коллегой Тимуром Родригезом снимается в новом шоу, опубликовав фото из Казани.. Фото: соцсети

Ранее для съемок «Руссо Экспрессо» ведущие уже побывали в Казани.

В 2020 году Регина Тодоренко и Тимур Родригез вместе вели новый сезон популярного шоу «Орел и решка. Россия». Напомним, Регина Тодоренко прославилась именно благодаря этому проекту, постоянной ведущей которого была почти 4 года (с 2014 по 2017 год).

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