Константин Ивлев приготовил в Екатеринбурге самый большой в России рулет из ветчины весом 41 кг

Константин Ивлев установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Известный шеф-повар и ведущий шоу «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины. Он приехал в уральскую столицу, чтобы провести масштабный кулинарный фестиваль «Да, шеф!».
В Екатеринбурге проходит двухдневный фестиваль "Да, шеф"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В честь 300-летия Екатеринбурга мы приехали сюда, чтобы приготовить самый большой в России рулет из ветчины с сыром и уральским майонезом, весом минимум 30 килограмм, - объявил в начале Константин Ивлев.
Приготовление прошло на большой сцене в Парке Маяковского
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Приготовление прошло на большой сцене в Парке Маяковского. Шефу помогали студенты из екатеринбургского кулинарного техникума.
Шефу помогали студенты из екатеринбургского кулинарного техникума
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Поддержать Константина Ивлева и его команду собрались сотни жителей Екатеринбурга.
- У вас все получится! Шеф - вы лучший! - выкрикивали они из толпы.
Поддержать Константина Ивлева и его команду собрались сотни жителей Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Зарегистрировать рекорд приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Константин не ищет легких путей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Константин не ищет легких путей. Он решил установить сложнейший рекорд. Для его установления рулет должен был весить не меньше 30 кг. Итоговый вес рулета 41,5 кг! - объявил Коненко.
Для установления рекорда рулет должен был весить не меньше 30 кг. Итоговый вес рулета 41,5 кг!
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под восторженные овации уральцев главный редактор Книги рекордов России передал шеф-повару Ивлеву грамоту с установленным рекордом.
Зарегистрировать рекорд приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Я уже не раз признавался в любви Екатеринбургу. Я жил здесь полтора года. Поэтому я особенно рад, что мы установили этот рекорд именно здесь, - заключил Константин Ивлев.
- Я особенно рад, что мы установили этот рекорд именно здесь, - заключил Константин Ивлев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фоторепортаж с приготовления самого большого рулета из ветчины - на сайте ural.kp.ru.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Константин Ивлев отдал свою победу в кулинарной битве в Екатеринбурге повару из Удмуртии. Она прошла в первый день фестиваля «Да, шеф» (подробнее)