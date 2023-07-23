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Общество23 июля 2023 8:45

Константин Ивлев приготовил в Екатеринбурге самый большой в России рулет из ветчины весом 41 кг

Шеф-повар установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Константин Ивлев установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины

Константин Ивлев установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный шеф-повар и ведущий шоу «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины. Он приехал в уральскую столицу, чтобы провести масштабный кулинарный фестиваль «Да, шеф!».

В Екатеринбурге проходит двухдневный фестиваль "Да, шеф"

В Екатеринбурге проходит двухдневный фестиваль "Да, шеф"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В честь 300-летия Екатеринбурга мы приехали сюда, чтобы приготовить самый большой в России рулет из ветчины с сыром и уральским майонезом, весом минимум 30 килограмм, - объявил в начале Константин Ивлев.

Приготовление прошло на большой сцене в Парке Маяковского

Приготовление прошло на большой сцене в Парке Маяковского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приготовление прошло на большой сцене в Парке Маяковского. Шефу помогали студенты из екатеринбургского кулинарного техникума.

Шефу помогали студенты из екатеринбургского кулинарного техникума

Шефу помогали студенты из екатеринбургского кулинарного техникума

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поддержать Константина Ивлева и его команду собрались сотни жителей Екатеринбурга.

- У вас все получится! Шеф - вы лучший! - выкрикивали они из толпы.

Поддержать Константина Ивлева и его команду собрались сотни жителей Екатеринбурга

Поддержать Константина Ивлева и его команду собрались сотни жителей Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зарегистрировать рекорд приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Константин не ищет легких путей

Константин не ищет легких путей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Константин не ищет легких путей. Он решил установить сложнейший рекорд. Для его установления рулет должен был весить не меньше 30 кг. Итоговый вес рулета 41,5 кг! - объявил Коненко.

Для установления рекорда рулет должен был весить не меньше 30 кг. Итоговый вес рулета 41,5 кг!

Для установления рекорда рулет должен был весить не меньше 30 кг. Итоговый вес рулета 41,5 кг!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под восторженные овации уральцев главный редактор Книги рекордов России передал шеф-повару Ивлеву грамоту с установленным рекордом.

Зарегистрировать рекорд приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко

Зарегистрировать рекорд приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я уже не раз признавался в любви Екатеринбургу. Я жил здесь полтора года. Поэтому я особенно рад, что мы установили этот рекорд именно здесь, - заключил Константин Ивлев.

- Я особенно рад, что мы установили этот рекорд именно здесь, - заключил Константин Ивлев

- Я особенно рад, что мы установили этот рекорд именно здесь, - заключил Константин Ивлев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фоторепортаж с приготовления самого большого рулета из ветчины - на сайте ural.kp.ru.

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