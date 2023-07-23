Константин Ивлев приготовил в Екатеринбурге самый большой в России рулет из ветчины весом 41 кг

Константин Ивлев установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный шеф-повар и ведущий шоу «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины. Он приехал в уральскую столицу, чтобы провести масштабный кулинарный фестиваль «Да, шеф!».

В Екатеринбурге проходит двухдневный фестиваль "Да, шеф" Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В честь 300-летия Екатеринбурга мы приехали сюда, чтобы приготовить самый большой в России рулет из ветчины с сыром и уральским майонезом, весом минимум 30 килограмм, - объявил в начале Константин Ивлев.

Приготовление прошло на большой сцене в Парке Маяковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приготовление прошло на большой сцене в Парке Маяковского. Шефу помогали студенты из екатеринбургского кулинарного техникума.

Шефу помогали студенты из екатеринбургского кулинарного техникума Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поддержать Константина Ивлева и его команду собрались сотни жителей Екатеринбурга.

- У вас все получится! Шеф - вы лучший! - выкрикивали они из толпы.

Поддержать Константина Ивлева и его команду собрались сотни жителей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зарегистрировать рекорд приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Константин не ищет легких путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Константин не ищет легких путей. Он решил установить сложнейший рекорд. Для его установления рулет должен был весить не меньше 30 кг. Итоговый вес рулета 41,5 кг! - объявил Коненко.

Для установления рекорда рулет должен был весить не меньше 30 кг. Итоговый вес рулета 41,5 кг! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под восторженные овации уральцев главный редактор Книги рекордов России передал шеф-повару Ивлеву грамоту с установленным рекордом.

Зарегистрировать рекорд приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я уже не раз признавался в любви Екатеринбургу. Я жил здесь полтора года. Поэтому я особенно рад, что мы установили этот рекорд именно здесь, - заключил Константин Ивлев.

- Я особенно рад, что мы установили этот рекорд именно здесь, - заключил Константин Ивлев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фоторепортаж с приготовления самого большого рулета из ветчины - на сайте ural.kp.ru.

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