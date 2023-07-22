Константин Ивлев отдал свою победу в кулинарной битве в Екатеринбурге повару из Удмуртии

Константин Ивлев приехал в Екатеринбург на фестиваль "Да, шеф!" Фото: Иван Вдовин

В Екатеринбурге состоялась настоящая битва поваров в рамках кулинарного фестиваля «Да, шеф!». В нем 16 поваров бились за звание «Супер-кулинар Екатеринбурга». При этом профессионалам противостояли кулинары-любители.

Финалистом оказался молодой шеф-повар четырех ресторанов из Ижевска Вечеслав Бондин.

Однако после победы его ждало еще испытание - битва с создателем фестиваля известным шеф-поваром Константином Ивлевым.

По решению жюри, в «Супер-финале» победил Константин Ивлев, но он отдал свою победу молодому шеф-повару.

- Я по всей стране встречаю удивительных людей, которые также как и я любят кулинарию, понятно, что мне это приятно, но мне и вам будет еще приятнее, если победит ваш земляк, – объясняет Константин - В данном случае победил Слава, я кончено, старше и опытнее, но то, что творил этот парень заслуживает звания «Супер-кулинар Екатеринбурга».

Также на фестивале в рамках «Умного чаепития» прошли лекции от экспертов на тему здорового образа жизни, а на кулинарной беседке популярные блогеры и кулинары Екатеринбурга поделились интерактивными историями и кулинарными лайфхаками.