«Нужен хайп»: шеф-повар Ивлев объяснил, почему Юлию Высоцкую затравили в сети

Константин Ивлев заступился за Юлию Высоцкую. Фото: Михаил ФРОЛОВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный шеф-повар страны Константин Ивлев заступился за Юлию Высоцкую после травли в сети. Известная телеведущая и жена Андрея Кончаловского уже больше 20 лет веден свое кулинарное шоу «Едим дома», но лишь этим летом неудачные кадры из передачи завирусились в Сети.

Блогеры выкладывают отрывки из старых выпусков передач и с издевкой отмечают «профессионализм» Юлии. Самым популярным стало видео с подгоревшими сырниками, которые нахваливает в кадре Высоцкая.

Мемы с неудачными дублями из из выпусков «Едим дома» резко заворожились в Сети Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ведущий программы «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев привез в столицу Урала масштабный фестиваль «Да, шеф!», на котором профессиональные повара сражаются с кулинарами-любителями. В перерыве между соревнований и общением с гостями он рассказал «КП-Екатеринбург», как относится к скандалу, развернувшемуся вокруг жены Кончаловского.

- Юлия Высоцкая не виновата в тех «ляпах» (которые попали в передачу, Прим. Ред). Шеф-редактор должен был отслеживать эту работу и не брать неудачные дубли. Отрицательный опыт – это тоже опыт. Поэтому она за эти года научилась готовить. А то, что кто-то когда-то «ляпает», ничего страшного, - заступился за ведущую шеф.

Константин Ивлев привез в Екатеринбург на масштабный фестиваль «Да, шеф!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он также объяснил, почему волна хейта обрушилась на Высоцкую только сейчас, а не когда выходили старые выпуски.

- Мы живем в то время, когда хайп, к сожалению, иногда тоже нужен. Поклонники в то время этого просто не замечали. Когда человек любит, он надевает розовые очки. Мне кажется, это то же самое. Всем нравились ее подача и энергетика, поэтому люди слишком долго не заморачивались. К тому же нельзя сказать, что Юля все рецепты готовит так. Юля однозначно умеет готовить. У нее достаточно большое количество книг было выпущено. Сотни тысяч соотечественников готовят дома по ее рецептам, - заключил Ивлев.

Отметим, финалист кулинарной битвы «Да, шеф!» сразится за звание лучшего повара с создателем фестиваля Константином Ивлевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хочу от тебя детей»: Тимур Батрутдинов сделал неожиданное предложение красавице из уральского села. Уральская красавица покорила сердце Тимура Батрутдинова на шоу «Выжить в Дубае» (подробнее)

Глюк’oZa: «Психолог помог нам с мужем сохранить семью». Певица Глюк’oZa обращалась к психологу, чтобы сохранить брак (подробнее)