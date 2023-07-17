Готовимся зажигать под «Этот город», «Любите, девушки», «Черный кот»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге впервые состоится настоящая битва поваров «Да, шеф!». Мероприятие пройдет в честь 300-летния уральской столицы 22 и 23 июля в парке Маяковского. Его проведет один из самых знаменитых шеф-поваров Росси Константин Ивлев.
- На главной сцене 16 кулинаров-любителей и профессиональных поваров будут готовить авторские блюда. Победитель встретится в суперфинале с Константином Ивлевым и поборется за звание «Суперкулинар Екатеринбурга», - рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Публикуем подробную программу фестиваля.
Мероприятие пройдет в парке Маяковского
Фото: Алексей БУЛАТОВ
22 июня Мероприятия на Главной сцене пройдут с 12:00 до 21:00.
Кулинарная битва начнется в 15:00. В конкурсе у всех будут одинаковые условия и задания из «черных ящиков».
32 ресторана поборются за звание лучших. Самые известные из шеф-повара Екатеринбурга Михаил Аракелов («Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg), Юрий Самоделкин («Пако»), Руслан Шахматов («Высота 5642»), Дмитрий Пупышев («Угли») также примут участие.
Награждение участников пройдет в 19:30.
В 21:00 на сцену выйдет группа «Браво» и исполнит главные хиты «Этот город», «Любите, девушки», «Черный кот» и многие другие.
Вечером 22 июня на Главной сцене выйдет группа «Браво»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В первый день фестиваля все желающие также смогут принять участие в традиционном костюмированном параде.
С 12:00 по 17:00 в рамках «Умного чаепития» пройдут лекции от экспертов на тему здорового образа жизни.
С 12:00 по 18:00 на Кулинарной беседке популярные блогеры и кулинары Екатеринбурга поделятся интерактивными историями и кулинарными лайфхаками.
Весь день на фестивале будет открыта фотозона. Развлечь себя и детей можно, пройдя квест-игру и викторину «Вкус здоровья». Даже кинофильмы в летнем кинотеатре будут посвящены кулинарной тематике: «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Чарли и шоколадная фабрика».
Ведущим на Главной сцене станет Константин Ивлев
Фото: Борис КУДРЯВОВ
23 июня программа на Главной сцене пройдет с 11:00 до 17:30.
В этот день пройдет молодежная кулинарная битва между студентами кулинарных и некулинарных профессиональных учебных заведений.
В этот день на площадках гостей также ждет множество мастер-классов и интерактивных зон. С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля «Да, шеф!».