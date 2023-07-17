Готовимся зажигать под «Этот город», «Любите, девушки», «Черный кот» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге впервые состоится настоящая битва поваров «Да, шеф!». Мероприятие пройдет в честь 300-летния уральской столицы 22 и 23 июля в парке Маяковского. Его проведет один из самых знаменитых шеф-поваров Росси Константин Ивлев.

- На главной сцене 16 кулинаров-любителей и профессиональных поваров будут готовить авторские блюда. Победитель встретится в суперфинале с Константином Ивлевым и поборется за звание «Суперкулинар Екатеринбурга», - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Публикуем подробную программу фестиваля.

Мероприятие пройдет в парке Маяковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 июня Мероприятия на Главной сцене пройдут с 12:00 до 21:00.

Кулинарная битва начнется в 15:00. В конкурсе у всех будут одинаковые условия и задания из «черных ящиков».

32 ресторана поборются за звание лучших. Самые известные из шеф-повара Екатеринбурга Михаил Аракелов («Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg), Юрий Самоделкин («Пако»), Руслан Шахматов («Высота 5642»), Дмитрий Пупышев («Угли») также примут участие.

Награждение участников пройдет в 19:30.

В 21:00 на сцену выйдет группа «Браво» и исполнит главные хиты «Этот город», «Любите, девушки», «Черный кот» и многие другие.

Вечером 22 июня на Главной сцене выйдет группа «Браво» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день фестиваля все желающие также смогут принять участие в традиционном костюмированном параде.

С 12:00 по 17:00 в рамках «Умного чаепития» пройдут лекции от экспертов на тему здорового образа жизни.

С 12:00 по 18:00 на Кулинарной беседке популярные блогеры и кулинары Екатеринбурга поделятся интерактивными историями и кулинарными лайфхаками.

Весь день на фестивале будет открыта фотозона. Развлечь себя и детей можно, пройдя квест-игру и викторину «Вкус здоровья». Даже кинофильмы в летнем кинотеатре будут посвящены кулинарной тематике: «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Чарли и шоколадная фабрика».

Ведущим на Главной сцене станет Константин Ивлев Фото: Борис КУДРЯВОВ

23 июня программа на Главной сцене пройдет с 11:00 до 17:30.

В этот день пройдет молодежная кулинарная битва между студентами кулинарных и некулинарных профессиональных учебных заведений.

В этот день на площадках гостей также ждет множество мастер-классов и интерактивных зон. С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля «Да, шеф!».