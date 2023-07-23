23 июля 2023 9:43

В Екатеринбурге приготовили самый большой в России рулет из ветчины

Известный шеф-повар и ведущий шоу «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины. Он приехал в уральскую столицу, чтобы провести масштабный кулинарный фестиваль «Да, шеф!». В честь 300-летия Екатеринбурга мы приехали сюда, чтобы приготовить самый большой в России рулет из ветчины с сыром и уральским майонезом, весом минимум 30 килограмм, - объявил в начале Константин Ивлев. Но по факту, вес рулета из ветчины достиг 41.5кг. Таким образом рекорд России был установлен