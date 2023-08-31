Следы крови остались не только в квартире, но и в подъезде и на лестнице. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге во время «вписки» парни устроили кровавую драку. Инцидент произошел в ночь на 31 августа на втором этаже в многоэтажке на Рощинской.

По словам соседей, в квартире находились две девушки и четверо парней.

Соседи услышали крики и шум и вызвали полицию. Фото: читатель «КП»

- Они употребляли наркотики. Потом трое напали на одного и начали бить его головой о дверь. Ему вырвали глаз и выкинули с балкона на тротуар, - рассказывают очевидцы.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, информация о том, что во время избиения пострадавший мог лишиться глаза, пока официально не подтверждена.

По словам соседей, парни употребили наркотики и устроили кровавую драку. Фото: читатель «КП»

- Эти данные озвучивали свидетели. Однако пока достоверного подтверждения эта информация не нашла, - отметил наш собеседник.

Услышав шум и крики, соседи вызвали полицию. Кровавые следы от драки остались не только в квартире, но и в подъезде, и на лестнице.

Трое парней набросились на четвертого участника «вписки». Фото: читатель «КП»

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту проводится проверка.

- Сообщения о происшествии поступили от граждан в отдел полиции №13. Возможные пострадавшие в полицию или медицинские учреждения не обращались. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту инцидента. Его участники и обстоятельства устанавливаются, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в 2020 году «вписка» на Уралмаше закончилась убийством четырех человек. Бойня произошла 7 ноября 2020 года в одном из домов на улице Социалистической. В квартире находились трое мужчин и три девушки.

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