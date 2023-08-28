На Эльмаше началось строительство высоток на месте снесенных бараков

28 августа прошла церемония заливки бетона в фундамент первого здания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Эльмаше началась застройка по программе комплексного развития территории, которую в народе прозвали «реновацией». Работы начались на месте десяти ветхих и трех аварийных домов.
Новый жилой комплекс построят в квартале улиц Краснофлотцев, Шефская, Корепина, Донская, где еще весной сносили все старые постройки. По случаю старта строительства новостроек, 28 августа прошла церемония заливки бетона в фундамент первого десятиэтажного здания.
Первое здание в квартале будет десятиэтажным
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, в новые квартиры переселят из аварийного жилья около 700 семей. Большинство не захотели менять привычный район после сноса и выбрали вариант с квартирами в новых домах на месте старых.
- Это первый проект не только в Екатеринбурге, но и в Свердловской области в рамках нового механизма комплексного развития территории. Наверное, сегодня один из немногих путей, который позволяет обновлять ветхие территории, - говорил глава города на церемонии.
Так выглядят оставшиеся рядом старые дома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Застроены будут около 100 тысяч квадратных метров. Из них около 90 тысяч – жилые, а оставшаяся часть уйдет под коммерческие постройки и детский сад на 150 мест.
Так будет выглядеть обновленный квартал на Эльмаше
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За новый квартал на месте бараков взялся застройщик «Астра Девелопмент», который пообещал в квартале сделать и озеленение, спортивные и детские площадки.
- Я думаю, что уже через три года эту территорию будет не узнать. Хотя по договору, который мы заключили в прошлом году, срок освоения площадки – 15 лет. Но я думаю, застройщик справится быстрее, - заключил Алексей Орлов.
Мэр Алексей Орлов считает, что застройщик справится быстрее, чем за 15 лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Это не единственная территория в городе, которую планируют улучшить по программе КРТ. Вскоре на конкурс выставят еще три участка в Екатеринбурге, а в июле 2022 года прошли аукционы среди застройщиков, на которых решалось, кто будет осваивать три участка с ветхими и аварийными домами на Уралмаше и Эльмаше.
Стройка нового ЖК идет полным ходом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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