В Екатеринбурге к реновации готовят еще три территории

Еще несколько территорий в Екатеринбурге попали под реновацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительном форуме 100+ TECHNO BUILD в Екатеринбурге в четверг, 20 октября, затронули тему программы комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге. В народе ее для простоты называют «реновацией». Так, заместитель министра строительства и инфраструктурного развития Свердловской области Максим Пучков рассказал, что в Екатеринбурге под КРТ попадут еще несколько территорий.

- Сейчас в стадии подготовки находятся три проекта решения о подготовке к КРТ жилой застройки, инициированные муниципальным образованием «город Екатеринбург», - сказал Максим Пучков.

Механизм КРТ уже реализуется на трех площадках Екатеринбурга. В июле 2022 года прошли аукционы среди застройщиков, на которых решалось, кто будет осваивать три участка с ветхими и аварийными домами на Уралмаше и Эльмаше.

Максим Пучков рассказал, что в Екатеринбурге под КРТ попадут еще несколько территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Торги по первой территории прошли с ценой порядка миллиона рублей, - сказал Максим Пучков. - По второй территории с ценой в десять раз выше. По третьей уже в сто раз выше.

По задумке, выигравшие застройщики будут расселять жителей ветхих домов в новые квартиры. Сами дома будут снесены, чтобы на их месте можно было построить новые жилые комплексы.

Также сейчас к КРТ готовится одна жилая территория в Среднеуральске и две территории нежилой застройки в Екатеринбурге. Какие именно территории территории в Екатеринбурге попадут под КРТ, в региональном правительстве пока не уточняют.

- Идет проработка этих проектов совместно с администрацией города, - прокомментировал Максим Пучков. - Пилотные проекты, которые уже отторговались - это районы Уралмаша и Эльмаша. Примерно те же районы готовятся к КРТ по жилой застройке. Цель у нас – обновление жилого фонда.

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