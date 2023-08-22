Юлия и Александр поженились пять лет назад Фото: соцсети

Жительница Асбеста Юлия С., найденная мертвой вместе с мужем Александром, едва не убила своего друга в 2018 году. Согласно картотеке городского суда, многодетную мать признали виновной в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений с использованием оружия (часть 2 статьи 111 УК).

Чем именно Юлия била товарища неизвестно, в судебном акте предмет указан как «неустановленный острый предмет». Информацию о судимости женщины ранее подтверждали в свердловском главке полиции. Юлию приговорили к двум годам лишения свободы условно.

- «Находясь в коридоре квартиры по вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, вооружившись неустановленным острым предметом, используемым в качестве оружия, заранее принесенным с собой, в отсутствии оснований опасаться за свою жизнь и здоровье, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения физического вреда […], и желая наступления данных последствий, находясь лицом к лицу в непосредственной близости от […], на расстоянии вытянутой руки, левой рукой взяв […] за футболку спереди в области грудной клетки, притянула последнего за футболку к себе, а правой рукой, в которой удерживала неустановленный острый предмет, используемый в качестве оружия, умышленно нанесла один удар в спину в область левой лопатки […], причинив ему физическую боль и телесное повреждение», – говорится в приговоре.

В 2019 году Юлию приговорили к условному сроку Фото: соцсети

По словам знакомых, Юлия и Александр поженились около пяти лет назад. Сейчас дети пары в безопасности.

- Еще вечером, 20 августа Юлия и Александр были в адекватном состоянии, готовили ужин. вероятнее всего, что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой. Более подробные и точные обстоятельства выясняют сыщики уголовного розыска и следователи СК, - заявил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Точная причина смерти семейной пары еще неизвестна. По одной из версий, супруги могли скончаться от передозировки наркотиком. В марте 2023 года похожий случай произошел в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Тогда на Эльмаше вскрыли квартиру, где в присутствии двух малышей скончались родители.

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